«Ростех» разработал новый двигатель для самолетов Ан-2 и Ан-3

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») утвердила макет турбовинтового двигателя ВК-1600С. Он предназначен для малых пассажирских самолетов, в том числе для Ан-2 и Ан-3, сообщил «Ростех».

Двигатель разрабатывается на петербургском предприятии «ОДК-Климов» на базе вертолетного ВК-1600В. За основу взяты уже существующие ключевые узлы, в том числе газогенератор. Мощность двигателя составит 1450 лошадиных сил. Он рассчитан на работу на высоте от 300 до 4500 м при температуре от — 50 до +55 °С.

Степень унификации вертолетного и самолетного двигателей в корпорации оценили в 60–65%. У нового двигателя модифицирована свободная турбина, созданы новые узлы редуктора и коробки приводов. Новый двигатель ВК-1600С будут использовать на самолетах в составе однодвигательной силовой установки вместе с воздушным винтом АВ-17.

«Определены виды работ, предусмотренные в рамках сертификации типа двигателя ВК 1600С, основные требования к испытательным стендам и проекты базовых сертификационных документов. В ближайшее время мы планируем завершить изготовление двигателя демонстратора и подготовить специализированный стенд для проведения испытаний»,— уточнил главный конструктор ВК-1600 Антон Колосов.

В ОДК также создали двигатель ПД-8. Как выяснил «Ъ», ОАК предложила включить 50 самолетов в программу по замене российско-французских двигателей SaM146 на SSJ-100 на ПД-8. Ориентировочный срок начала работ по замене первых двигателей — конец 2029 года. Предварительная стоимость работ — 2,3 млрд руб. для одного лайнера. В «Ростехе» признали, что дешевле обслуживать и ремонтировать имеющиеся двигатели.

Подробности — в материале «Ъ» «Сухой расчет».