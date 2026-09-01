МЧС сообщило о кратном росте числа погибших на Эльбрусе
Число погибших на Эльбрусе альпинистов в 2026 году уже более чем вдвое выше, чем за весь сезон восхождений 2025 года. Погибли 13 человек, в том числе один ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Спасатели Эльбрусского спасательного отряда в этом году привлекались к поисковым работам 64 раза. Среди погибших с начала текущего сезона были пять туристов из Боснии и Герцеговины и один — из Турции. За этот же период спасатели МЧС пришли на помощь 99 альпинистам, в том числе из Монголии, Франции, Боснии и Индии.
В МЧС назвали основной причиной трагедий в горах человеческий фактор. Это в том числе подразумевает непрохождение акклиматизации и неверный выбор снаряжения.
В середине августа на Эльбрусе пропала группа из восьми альпинистов. К их поискам привлекли 14 спасателей. Альпинистов нашли живыми: выяснилось, что они попали в непогоду и находились в районе седловины.
Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России 19 июля 2026 года направлял группу из 12 спасателей для поиска альпиниста, погибшего при восхождении на восточную вершину Эльбруса. Сорвавшимся при восхождении оказался 11-летний мальчик, который погиб, а его отец получил множественные травмы. За месяц до этого, 20 июня 2025 года, восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России привлекались к поиску туриста из Ростовской области, скончавшегося на высоте 5,1 тыс. м во время одиночного восхождения на Эльбрус.
В августе 2025 года спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России также участвовали в поисковых работах по факту гибели двух пермских альпинистов, сорвавшихся с высоты около 3,7 тыс. м на горе Уллу-Тау в ущелье Адыл-Су Эльбрусского района. В поисковую группу привлекались 30 человек, включая сотрудников погрануправления ФСБ России по КБР и волонтеров. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, было возбуждено в связи с этой трагедией.