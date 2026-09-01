МЧС сообщило о кратном росте числа погибших на Эльбрусе

Число погибших на Эльбрусе альпинистов в 2026 году уже более чем вдвое выше, чем за весь сезон восхождений 2025 года. Погибли 13 человек, в том числе один ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Спасатели Эльбрусского спасательного отряда в этом году привлекались к поисковым работам 64 раза. Среди погибших с начала текущего сезона были пять туристов из Боснии и Герцеговины и один — из Турции. За этот же период спасатели МЧС пришли на помощь 99 альпинистам, в том числе из Монголии, Франции, Боснии и Индии.

В МЧС назвали основной причиной трагедий в горах человеческий фактор. Это в том числе подразумевает непрохождение акклиматизации и неверный выбор снаряжения.

В середине августа на Эльбрусе пропала группа из восьми альпинистов. К их поискам привлекли 14 спасателей. Альпинистов нашли живыми: выяснилось, что они попали в непогоду и находились в районе седловины.