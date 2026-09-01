Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Бишкеке

Президент России Владимир Путин прибыл в конгресс-центр «Ырыс Ордо» в Бишкеке. Там проходит заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Reuters Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Reuters

26-й саммит ШОС стартовал 30 августа. В этот день Владимир Путин провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

На 1 сентября назначен основной день форума. Первым мероприятием в повестке саммита будет заседание лидеров стран—членов ШОС. Оно пройдет под девизом «25 лет ШОС: укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество — к дальнейшему совместному развитию».

Подробнее — в материале «Ъ» «ШОС с большим плюсом».