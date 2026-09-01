На избирательных участках Петербурга установят более 3,5 тыс. камер

В дни голосования на избирательных участках Санкт-Петербурга будут работать более 3,5 тыс. камер видеонаблюдения и видеорегистрации. Они предназначены для предотвращения возможных провокаций и распространения недостоверной информации, сообщил губернатор Александр Беглов на совещании с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 3,5 тыс. камер будут следить за ходом голосования в Петербурге

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Более 3,5 тыс. камер будут следить за ходом голосования в Петербурге

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сформированы 1 975 постоянных избирательных участков. Еще 47 временных участков организованы в медицинских учреждениях, на вокзалах и в аэропорту.

Кроме того, для петербуржцев, которые во время голосования будут находиться за пределами города, создали 107 экстерриториальных участков. Они будут работать в Ленинградской и Псковской областях, Мариуполе, а также в воинских частях приграничных регионов.

Охрану избирательных участков и документации планируется обеспечивать круглосуточно. Также предусмотрено резервное электроснабжение.

На период голосования в городе усилили работу общественного транспорта и скорректировали учебный процесс в школах, где разместятся участковые избирательные комиссии. Отдельно предусмотрены условия для участия в голосовании маломобильных граждан.

Матвей Николаев