Доля гендерно-нейтральных профессий составляет в РФ всего 4–5%

Гендерная сегрегация работников в РФ значительно выше, чем в странах Европы, следует из исследования эксперта Высшей школы экономики Елены Варшавской «Профессиональная гендерная сегрегация на российском рынке труда». Основой для сопоставлений стали данные обследований рабочей силы от Росстата и Евростата.

Доля позиций, где оба пола представлены в сопоставимых пропорциях, на российском рынке труда не превышает 4–5%. Речь идет, в частности, об управляющих в корпоративном секторе, о руководителях в торговле и гостиничном бизнесе, о квалифицированных работниках сельского хозяйства. В ЕС аналогичный показатель сильно выше и составляет 20%.

В России большинство занятых работают в гендерно-доминируемых группах: 75% мужчин — в мужских профессиях, 81% женщин — в женских. В качестве мужских и женских определены области деятельности, в которых доля представителей одного пола превышает 60%. Отмечается, что женщинам реже удается проникнуть в «гендерно чужую» профессиональную сферу: лишь 14% женщин занято в мужских профессиях. Для мужчин этот показатель — 21%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пол на уровне потолка».