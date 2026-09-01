С 1 сентября изменится программа предмета «Основы безопасности и защиты Родины»

В новом 2026/27 учебном году преподавание предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) изменится. В 2024 году он пришел на смену ОБЖ и состоял из 11 тематических модулей. Летом этого года Минпросвещения, однако, заявило, что с 1 сентября курс будет преподаваться по новым правилам и состоять из двух равноценных блоков по 34 часа каждый: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка» (НВП).

В рамках первого блока школьники среди прочего изучат правила обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб, а также правила дорожной безопасности и безопасности в цифровой среде.

В рамках НВП Минпросвещения намерено сформировать у школьников понимание основ защиты государства и готовности к военной службе. В программу включены принципы национальной безопасности, правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, уроки о направлениях подготовки к военной службе и знакомство с общевоинскими уставами и воинской дисциплиной. Отдельное внимание уделяется противодействию экстремизму и терроризму.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иностранный язык проиграл в борьбе духовно-нравственной культуре».