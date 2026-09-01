В Приморье остановили активные поиски пропавшего в начале лета вертолета

Активная фаза поиска вертолета Robinson R44, пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморского края, прекращена, сообщили в Росавиации. Судьба двух членов экипажа остается неизвестной.

«Поиски возобновятся, как только появится достоверная информация о местонахождении воздушного судна»,— указано в сообщении ведомства.

За время поисково-спасательной операции было совершено 97 полетов воздушных судов продолжительностью более 167 часов, обследована площадь более 9500 кв. км. На земле поисково-спасательные команды осмотрели «более 8000 кв. км труднопроходимой лесной местности, поймы рек Пея и Плетняковская, а также проходимые участки береговой линии».

Региональное министерство по делам ГО и ЧС сообщало, что поисковые работы осложнялись полным отсутствием «сигналов с радиомаяков пропавшего вертолета». «Маяки могли быть повреждены при ударе настолько, что перестали работать; либо вертолет упал в акваторию Японского моря на значительную глубину, сквозь которую радиосигнал не проходит»,— сообщали в ведомстве.

Вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-07425) авиакомпании «Гранат» вылетел 21 июня с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка Тернейского округа для выполнения лесоавиационных работ. На борту находились два человека — пилот и летчик-наблюдатель. В назначенное время экипаж на связь не вышел. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

Алексей Чернышев, Владивосток