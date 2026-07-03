Пропавший в Приморье вертолет мог упасть в Японское море

В ходе поиска вертолета Robinson R44, пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморского края, обследовано 7,2 тыс. га тайги, однако следы воздушного судна и его экипажа не обнаружены, сообщило сегодня региональное министерство по делам ГО и ЧС.

Поисковые работы осложняются полным отсутствием «сигналов с радиомаяков пропавшего вертолета». «Маяки могли быть повреждены при ударе настолько, что перестали работать; либо вертолет упал в акваторию Японского моря на значительную глубину, сквозь которую радиосигнал не проходит»,— говорится в сообщении.

В настоящее время в поисковой операции задействованы 110 спасателей. Проведено «два десантирования в районы, где, со слов очевидцев, мог находиться пропавший вертолет», но информация не подтвердилась. Готовится третье десантирование. Работам на земле препятствуют «труднопроходимая местность (горы, скалы), полное отсутствие дорог» и большое количество хищных зверей в тайге.

Вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-07425) авиакомпании «Гранат» вылетел 21 июня с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка Тернейского округа для выполнения лесоавиационных работ. На борту находились два человека — пилот и летчик-наблюдатель. В назначенное время экипаж на связь не вышел. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

Алексей Чернышев, Владивосток