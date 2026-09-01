С 1 сентября обществознание будут изучать только в выпускных классах

В новом 2026/27 учебном году процесс перехода к сокращенному курсу обществознания выходит на финальный этап. Теперь предмет будет преподаваться только в 9–11-х классах. На весь курс пока отводится 170 часов: один урок в неделю в 9-м классе и по два в 10-м и 11-м. Окончательный вариант, однако, предполагает еще меньше часов — 136. Такое расписание вступит в силу только через год — тогда у одиннадцатиклассников тоже останется лишь урок в неделю.

До 2025 года обществознание изучалось с 6-го по 11-й класс и на весь курс отводилось 272 часа. В 2024 году в Минпросвещения решили, что курс избыточен, и сократили его вдвое. Переход к сжатой программе сделали поэтапным: в прошлом году обществознание исчезло из расписания учеников 6-х и 7-х классов, но в 8-х еще преподавалось.

Единый учебник по обществознанию уже существует, но по нему с этого года учатся только в 9-м и 10-м классах. В 11-м классе его начнут использовать только с 2027 года. Материалы для обновленного курса разрабатывались под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иностранный язык проиграл в борьбе духовно-нравственной культуре».