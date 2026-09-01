В МИД РФ заявили о 22 акциях с БПЛА против посольства в Швеции

С 2024 года российское посольство и торгпредство в Швеции 22 раза подвергались акциям с использованием БПЛА. Об этом «РИА Новости» заявил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. По словам дипломата, с дронов на здания сбрасывали контейнеры с красной краской, а в последнем случае к беспилотнику был прикреплен муляж взрывного устройства.

«Систематические нападения на посольство и торговое представительство России в Стокгольме... создают очевидные угрозы для наших загранучреждений в Швеции»,— сказал господин Студенников в разговоре с «РИА Новости».

Предыдущий подобный случай произошел 2 июля: один из беспилотников сбросил краску на посольство, а второй — с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства (СВУ) — упал рядом с территорией дипмиссии.