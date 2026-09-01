Пенсионный портфель достиг 9,9 трлн рублей

Совокупный пенсионный портфель с учетом портфеля Социального фонда России (СФР) по итогам первого полугодия 2026 года достиг 9,9 трлн руб., увеличившись за год более чем на 14%. Это следует из данных, опубликованных Банком России. Объем пенсионных резервов в НПФ с учетом средств программы долгосрочных сбережений (ПДС) за год вырос на 32%, до 3,3 трлн руб.

Объем пенсионных накоплений составил менее 3,6 трлн руб., на 3,4% превысив показатель годовой давности. Количество участников программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и ПДС выросло в полтора раза, до 17,5 млн человек, в том числе участников ПДС — до 11,6 млн человек). Вместе с тем количество застрахованных лиц, формирующих накопительную пенсию в НПФ, за год сократилось на 2,5%, до 34,4 млн человек.

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