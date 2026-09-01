Пенсионный портфель достиг 9,9 трлн рублей

Совокупный пенсионный портфель (с учетом портфеля СФР) по итогам первого полугодия 2026 года достиг 9,9 трлн руб., увеличившись за год более чем на 14%. Это следует из данных, опубликованных Банком России. Объем пенсионных резервов в НПФ (с учетом средств ПДС) за год вырос на 32%, до 3,3 трлн руб. Объем пенсионных накоплений составил менее 3,6 трлн руб., на 3,4% превысив показатель годовой давности. Количество участников программ НПО и ПДС выросло в полтора раза, до 17,5 млн человек, в том числе участников ПДС — до 11,6 млн человек). Вместе с тем количество застрахованных лиц, формирующих накопительную пенсию в НПФ, за год сократилось на 2,5%, до 34,4 млн человек.

Основной приток средств в пенсионные фонды пришелся на ПДС — почти 147 млрд руб. При этом по программам НПО было внесено чуть более 71 млрд руб. Объем выплат негосударственных пенсий в отчетный период (с учетом выкупных сумм) превысил 64 млрд руб.— на 7% больше, чем годом ранее. Вместе с тем объем выплат по ПДС за полугодие достиг 22 млрд руб., превысив в два с половиной раза выплаты за аналогичный период прошлого года. При этом объем выплат накопительных пенсий сохранился фактически на прошлогоднем уровне — 40,2 млрд против 40 млрд руб.

Отдел финансов