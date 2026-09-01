«Новые люди» задумались о создании «коммунального омбудсмена»

Партия «Новые люди» (НЛ) в рамках агитационной кампании по выборам в Госдуму обратилась к нетипичной для себя жилищно-коммунальной повестке. Проблемами ЖКХ займется столичный кандидат-одномандатник Анастасия Павлюченкова, выдвинувшая инициативу о создании института жилищного омбудсмена.

Госпожа Павлюченкова намерена снять с депутатов Госдумы коммунальную нагрузку — это до 70% всех обращений в приемные. Комплексное решение, уверена она,— это создание института жилищного омбудсмена, который займется «коммуналкой», проблемами, возникающими в индивидуальном жилищном строительстве, и даже дольщиками.

Граждане получат «единое окно» для тематических жалоб, государство станет эффективнее, поскольку снизится нагрузка на чиновников и суды, а доверие к рынку вырастет, перечислила плюсы затеи кандидат.

Тема жилищного омбудсмена и ЖКХ в целом задумывалась для ее кампании в Москве, но в итоге выросла до федеральной, рассказала “Ъ” Анастасия Павлюченкова. Влезать на потенциально токсичное, особенно с точки зрения отношений с местными элитами, поле, разработанное другими партийцами, она не опасается. «Они лечат симптомы, мы пытаемся вылечить болезнь»,— объяснила кандидат.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Новые" взялись за старое».