«Новые» взялись за старое

Партия «Новые люди» (НЛ) в рамках агитационной кампании по выборам в Госдуму обратилась к нетипичной для себя жилищно-коммунальной повестке. Проблемами ЖКХ займется столичный кандидат-одномандатник Анастасия Павлюченкова, выдвинувшая инициативу о создании института жилищного омбудсмена. Такой подход может принести партии дополнительные электоральные очки, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Темами, связанными с ЖКХ, в думской фракции НЛ в уходящем созыве занимался член комитета по промышленности и торговле Ярослав Самылин. Хотя он старался как мог, для «коммуналки» все же нужен отдельный специалист, признал, заглядывая в будущее, сам парламентарий: «Правильным результатом было бы не решить как можно больше частных проблем граждан, а поработать комплексно, чтобы этих проблем стало меньше». «Полевого эксперта» по ЖКХ трансфером из «Справедливой России» (СР) — партии, с момента создания специализировавшейся на жилищных проблемах,— НЛ приобрели в лице Анастасии Павлюченковой, которая баллотируется по Ленинградскому одномандатному округу в Москве.

Сама она, как оказалось, с депутатов Госдумы коммунальную нагрузку — а это до 70% всех обращений в приемные — намерена снять.

Комплексное решение, уверена госпожа Павлюченкова,— это создание института жилищного омбудсмена, который займется «коммуналкой», проблемами, возникающими в индивидуальном жилищном строительстве, и даже дольщиками.

Граждане получат «единое окно» для тематических жалоб, государство станет эффективнее, поскольку снизится нагрузка на чиновников и суды, а доверие к рынку вырастет, перечислила плюсы затеи кандидат.

Тема жилищного омбудсмена и ЖКХ в целом задумывалась для ее кампании в Москве, но в итоге выросла до федеральной, рассказала “Ъ” Анастасия Павлюченкова. Влезать на потенциально токсичное, особенно с точки зрения отношений с местными элитами, поле, разработанное другими партийцами, она не опасается. «Они лечат симптомы, мы пытаемся вылечить болезнь»,— объяснила кандидат.

«Даже появлению новой партии в 2021 году обрадовались, мягко говоря, не все»,— поддержал соратницу Ярослав Самылин. Местным властям и лоббистам активность НЛ на соответствующем пространстве может быть полезна, поскольку «из проблематики, которую можно удерживать» ЖКХ порой переходит в «неуправляемую», заметил депутат: «Да и мы же не призываем всех уволить, разогнать и так далее».

Собеседники, близкие к руководству НЛ, пояснили “Ъ”, что разрабатывать почти не затронутую ранее тему ЖКХ пришлось в том числе в связи с эволюцией партии «из нишевой в общефедеральную».

Мероприятия по коммунальной повестке в рамках думской кампании проводят почти все участники выборов из числа парламентской оппозиции. Например, в мае большой круглый стол с декларацией программных положений на полях Госдумы провели коммунисты. ЛДПР регулярно организует тематические встречи с избирателями в регионах — в частности, в Твери, Астрахани и Подмосковье. А эсеры планируют высказаться по той же повестке 3 сентября в пресс-центре ТАСС.

«У "Единой России" есть зампред комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева, у СР — председатель профильной комиссии Галина Хованская. У НЛ теперь Анастасия Павлюченкова, они получили крутого тематического спикера»,— рассуждает политолог Константин Калачев. Если партия сможет «эффективно прокачать тему и вывести ее на уровень первых лиц», то электоральный эффект гарантирован, учитывая злободневность повестки, уверен эксперт.

Григорий Лейба