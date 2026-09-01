Поступления на счета эскроу во втором квартале снизились на 12%

Во втором квартале на счета эскроу, на которые вносятся средства дольщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья, поступило 1,2 трлн руб.— как следует из данных ЦБ, это на 12% меньше, чем январе—марте. Снижение объясняется спадом спроса на жилье после нетипично высоких продаж в начале года — перед ужесточением условий льготной семейной ипотеки с 1 февраля. В годовом выражении поступления на эскроу-счета во втором квартале подросли на 6%.

Объем раскрытия эскроу-счетов, то есть перечисления застройщикам средств после ввода объекта в эксплуатацию, во втором квартале составил 1 трлн руб., что на 23% меньше, чем кварталом ранее. Среди причин такой динамики — увеличение объемов непроданного жилья во введенных в эксплуатацию домах.

Остатки на эскроу-счетах по итогам второго квартала составили 7,6 трлн руб., прибавив с начала года 2%, или 151 млрд руб. При этом на фоне сохраняющейся популярности продажи жилья в рассрочку, как отмечает ЦБ, остается существенным объем не полностью оплаченных ДДУ — около 1,5 трлн руб. при общей цене заключенных договоров 9,1 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приток средств на эскроу-счета замедлился».