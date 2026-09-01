Приток средств на эскроу-счета замедлился

Во втором квартале на счета эскроу, на которые вносятся средства дольщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья, поступило 1,2 трлн руб.— как следует из данных ЦБ, это на 12% меньше, чем январе—марте. Снижение объясняется спадом спроса на жилье после нетипично высоких продаж в начале года — перед ужесточением условий льготной семейной ипотеки с 1 февраля. Речь идет о введении ограничения «одна семья — один льготный кредит». Так, по данным Росреестра, за апрель—июнь зарегистрировано 120 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 10% меньше, чем в январе—марте (133 тыс.)

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При этом, отмечает ЦБ, снижение оказалось не таким большим, поскольку спрос во втором квартале был подогрет ожиданиями новых изменений правил выдачи семейной ипотеки. Напомним, ранее обсуждалось введение с 1 июля дифференциации ставок по таким кредитам в зависимости от количества детей, однако в итоге было решено не менять условия программы как минимум до 1 октября. В годовом выражении поступления на эскроу-счета во втором квартале подросли на 6%.

Объем раскрытия эскроу-счетов, то есть перечисления застройщикам средств после ввода объекта в эксплуатацию, во втором квартале составил 1 трлн руб., что на 23% меньше, чем кварталом ранее. Среди причин такой динамики — увеличение объемов непроданного жилья во введенных в эксплуатацию домах. Так, доля реализованных на момент сдачи объекта квартир сократилась до 65% (с 76% в первом квартале). В ЦБ такую динамику объясняют тем, что в отдельных объектах квартиры не продавались на этапе строительства. В июле показатель уже подрос до 70%. Во всех заявленных проектах доля проданного жилья осталась на уровне около 30%. В годовом выражении объем «раскрытий» увеличился на 28%.

Остатки на эскроу-счетах по итогам второго квартала составили 7,6 трлн руб., прибавив с начала года 2%, или 151 млрд руб. При этом на фоне сохраняющейся популярности продажи жилья в рассрочку, как отмечает ЦБ, остается существенным объем не полностью оплаченных ДДУ — около 1,5 трлн руб. при общей цене заключенных договоров 9,1 трлн руб.

Отметим, по данным Росстата, в первом полугодии ввод многоквартирных домов составил 16,1 млн кв. м, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Объем выхода новых проектов на рынок, как сообщают в ДОМ.РФ, в январе—июне превысил прошлогодние значения на 12% за счет активных запусков в первом квартале — во втором квартале показатель уже сократился на 5% год к году.

Евгения Крючкова