Трамп прокомментировал визит Силуанова в США
Соединенным Штатам нравится ладить со всеми, сказал президент Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос, зачем Белый дом пригласил главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав Центробанков стран G20.
«Посмотрим, что произойдет (после визита господина Силуанова.— "Ъ"). Но нам нравится ладить со всеми. Одна из причин, почему я так успешен — это то, что я со всеми нахожу общий язык»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
Встреча глав финансовых структур проходит 31 августа и 1 сентября в американском Ашвилле. Господин Силуанов встретился там с министром финансов США Скоттом Бессентом. Они обсудили сотрудничество России и США, а также взаимодействие внутри G20, сообщали ранее в российском Минфине.
Встреча министров финансов и глав центробанков стран G20 в Эшвилле проходит 31 августа – 1 сентября 2026 года. США, принявшие председательство в G20 на 2026 год, сосредоточат работу на стимулировании экономического роста, создании устойчивых цепочек поставок энергоресурсов и внедрении новых технологий. Ранее, 15–16 декабря 2025 года, в Вашингтоне прошли первые заседания G20 под председательством США с участием российской делегации.
Президент США Дональд Трамп еще в апреле 2026 года сообщал, что пока не приглашал президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, который состоится 14–15 декабря. При этом он выражал сомнение, что российский президент приедет, если его пригласят, но подчеркивал, что «нужно разговаривать со всеми». Трамп подтвердил свою линию на то, что с соперниками и противниками необходимо вести диалог. В мае 2026 года сообщалось о намерениях Трампа пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Майами.
Дональд Трамп намерен нормализовать отношения с Россией после окончания украинского конфликта, прежде всего, в сфере избирательного экономического сотрудничества. Такое сотрудничество, по мнению Белого дома, будет выгодно США экономически и позволит ослабить российско-китайскую связку. Администрация Трампа также пытается добиться от Москвы дополнительных уступок по вопросам украинского урегулирования.