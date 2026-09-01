Трамп прокомментировал визит Силуанова в США

Соединенным Штатам нравится ладить со всеми, сказал президент Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос, зачем Белый дом пригласил главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав Центробанков стран G20.

«Посмотрим, что произойдет (после визита господина Силуанова.— "Ъ"). Но нам нравится ладить со всеми. Одна из причин, почему я так успешен — это то, что я со всеми нахожу общий язык»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Встреча глав финансовых структур проходит 31 августа и 1 сентября в американском Ашвилле. Господин Силуанов встретился там с министром финансов США Скоттом Бессентом. Они обсудили сотрудничество России и США, а также взаимодействие внутри G20, сообщали ранее в российском Минфине.