Саудовская Аравия, Турция и Пакистан собирают руководство для своего военного союза

В Стамбуле состоялась встреча министров иностранных дел, министров обороны и руководителей генеральных штабов Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Представители стран договорились создать руководящий орган для реализации «Мекканского соглашения» о коллективной обороне, указано в совместном заявлении государств.

В Саудовской Аравии будет сформирован постоянно действующий секретариат. Это необходимо для «дальнейшей институционализации сотрудничества» трех стран. Первым руководителем этого органа станет представитель Пакистана. Имя будущего генерального секретаря пока не называется.

Страны также договорились работать над укреплением оборонного потенциала и слаженности вооруженных сил. Это будет происходить «на основе активного сотрудничества в сфере оборонной промышленности, а также совместной разработки и производства технологий».

Соглашение о совместной обороне было подписано сторонами 7 августа в саудовской Мекке. Оно закрепляет принцип коллективного ответа: вооруженное нападение на любую из трех стран будет рассматриваться как нападение на остальных участников соглашения.