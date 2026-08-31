Саудовская Аравия, Турция и Пакистан собирают руководство для своего военного союза
Представитель Пакистана возглавит секретариат по Мекканскому соглашению
В Стамбуле состоялась встреча министров иностранных дел, министров обороны и руководителей генеральных штабов Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Представители стран договорились создать руководящий орган для реализации «Мекканского соглашения» о коллективной обороне, указано в совместном заявлении государств.
В Саудовской Аравии будет сформирован постоянно действующий секретариат. Это необходимо для «дальнейшей институционализации сотрудничества» трех стран. Первым руководителем этого органа станет представитель Пакистана. Имя будущего генерального секретаря пока не называется.
Страны также договорились работать над укреплением оборонного потенциала и слаженности вооруженных сил. Это будет происходить «на основе активного сотрудничества в сфере оборонной промышленности, а также совместной разработки и производства технологий».
Соглашение о совместной обороне было подписано сторонами 7 августа в саудовской Мекке. Оно закрепляет принцип коллективного ответа: вооруженное нападение на любую из трех стран будет рассматриваться как нападение на остальных участников соглашения.
Иран получил приглашение присоединиться к «Мекканскому соглашению» Саудовской Аравии, Турции и Пакистана о коллективной обороне, о чем сообщил глава информагентства иранского парламента Мехди Рахими 23 августа 2026 года. Иранские власти рассматривают это предложение, призывая к созданию «зонта безопасности» между странами региона, поскольку считают, что США ставят под угрозу безопасность региона.
Согласно информации арабских СМИ от 12 августа 2026 года, Саудовская Аравия заблокировала присоединение Египта к этому оборонительному альянсу, так как сочла, что Каир не может быть стратегическим партнером из-за его близости к ОАЭ. Однако Турция, как сообщал министр иностранных дел Хакан Фидан 8 августа 2026 года, активно выступала за включение Египта для расширения военных возможностей альянса и надеется на его присоединение в будущем.
Подписание соглашения в Мекке 7 августа 2026 года, согласно Bloomberg, стало результатом активных переговоров, которые продвигались с января 2026 года, когда Турция начала рассматривать возможность вступления в оборонный альянс с Пакистаном и Саудовской Аравией. Ранее, в сентябре 2025 года, Саудовская Аравия и Пакистан заключили «Стратегическое соглашение о взаимной обороне», которое включало аналогичный принцип коллективной безопасности.