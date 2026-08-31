Глава МИД Армении назвал Россию «больше чем просто стратегическим партнером»
Россию и Армению связывают договоры, которые делают их союзниками, а не просто стратегическими партнерами, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.
Фото: МИД Республики Армения
«Россия фактически в правовом, политическом, экономическом плане больше чем просто стратегический партнер для Армении»,— сказал господин Мирзоян в интервью Общественному телевидению Армении.
Отношения России и Армении обострились из-за процесса евроинтеграции республики. Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года, при этом республика остается участником Евразийского экономического союза. Власти Армении планируют провести референдум по вопросу членства в ЕС после подачи заявки на вступление в объединение.
Подробнее — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».
В мае 2026 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что если Армения продолжит курс на сближение с ЕС, то она не сможет оставаться членом ЕАЭС, и тогда за российский газ ей придется платить по европейским ценам. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ответ на это заявил, что Армения не заинтересована в разрыве связей с Россией и будет работать над их сохранением. Он также отметил, что партнерские отношения со странами Запада не направлены против России.
В августе 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян представил новую правительственную программу, в которой Россия переместилась с первого на восьмое место в списке приоритетов, а отношения с РФ трактуются как просто партнерство, без терминов «стратегический», «союз» или «блок». По словам премьер-министра, события сентября 2022 года поставили под сомнение статус России как «стратегического партнера» из-за отказа помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном. Тем не менее, Армения намерена оставаться в Евразийском экономическом союзе, хотя работа над заявкой в Евросоюз уже началась.
На фоне этих заявлений Россия с 22 мая 2026 года ввела временный запрет на ввоз цветов из Армении, а также приостановила ввоз и продажу минеральной воды «Джермук» и алкогольной продукции ряда армянских компаний. Эти меры были приняты после заседания Совбеза России, на котором обсуждались «недружественные шаги» руководства Армении. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что полноценное участие Армении в ЕАЭС несовместимо с движением в ЕС, так как Евросоюз проводит враждебную политику в отношении России.