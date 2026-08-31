Глава МИД Армении назвал Россию «больше чем просто стратегическим партнером»

Россию и Армению связывают договоры, которые делают их союзниками, а не просто стратегическими партнерами, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД Республики Армения Фото: МИД Республики Армения

«Россия фактически в правовом, политическом, экономическом плане больше чем просто стратегический партнер для Армении»,— сказал господин Мирзоян в интервью Общественному телевидению Армении.

Отношения России и Армении обострились из-за процесса евроинтеграции республики. Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года, при этом республика остается участником Евразийского экономического союза. Власти Армении планируют провести референдум по вопросу членства в ЕС после подачи заявки на вступление в объединение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».