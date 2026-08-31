Россия и Китай обсуждают специальный режим для автомобильного туризма
Россия и Китай обсуждают создание специального режима, который позволит туристам совершать поездки между странами на собственных автомобилях. Об этом сообщил «Известиям» глава Минэкономиразвития Максим Решетников.
Сейчас китайские туристы могут попасть в Россию на личном транспорте через Монголию, поскольку прямые погранпереходы закрыты, пояснил господин Решетников. Особое внимание стороны уделяют развитию туризма на Дальнем Востоке, включая Камчатку, Сахалин, Владивосток и Благовещенск. При этом туристы из Китая активно посещают также Москву, Петербург, Поволжье и Русский Север, отметил он.
Министр подчеркнул, что возможное введение постоянного безвизового режима позволит российским и китайским бизнесменам делать долгосрочные вложения в туристическую инфраструктуру. Они смогут арендовать и строить гостиницы, выстраивать отношения с местным малым бизнесом, а также готовить гидов и переводчиков.
«Но в общем и целом, наверное, многие были бы заинтересованы в каком-то режиме взять, что называется, и съездить в соседнюю страну», — отметил господин Решетников.
Сегодня президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предложил сделать безвиз с Китаем постоянным, если Пекин «сочтет это полезным». Президент отметил, что за первую половину 2026 года турпоток между странами вырос на 43%.
В первом квартале 2026 года взаимный турпоток между Россией и Китаем составил почти 1 млн поездок, увеличившись на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост произошел благодаря введению безвизового режима, который Китай продлил для россиян до конца 2027 года, а Россия отменила визы для туристов из Китая в декабре 2025 года. Эти меры считаются эффективным инструментом для наращивания гуманитарных и деловых контактов, стимулируя развитие туристических связей, создание новых рабочих мест и рост несырьевого экспорта услуг.
Китай является популярным направлением для российских туристов, входя в топ-5 зарубежных стран. Средний рост востребованности КНР достигает 30% год к году, чему способствует отмена виз и транспортная доступность. После начала иранского конфликта Китай переориентировал на себя часть российских туристов, которые изменили свои планы из-за временных ограничений на Ближнем Востоке.
Массовый экскурсионный туризм из Китая в Россию наиболее активен в летний сезон, а также способствует развитию приграничного туризма. Китайские туристы, в частности, проявляют большой интерес к посещению Русского Севера, особенно Мурманска, и их активность положительно влияет на местный бизнес и поставщиков услуг.