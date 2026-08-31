Россия и Китай обсуждают специальный режим для автомобильного туризма

Россия и Китай обсуждают создание специального режима, который позволит туристам совершать поездки между странами на собственных автомобилях. Об этом сообщил «Известиям» глава Минэкономиразвития Максим Решетников.

Сейчас китайские туристы могут попасть в Россию на личном транспорте через Монголию, поскольку прямые погранпереходы закрыты, пояснил господин Решетников. Особое внимание стороны уделяют развитию туризма на Дальнем Востоке, включая Камчатку, Сахалин, Владивосток и Благовещенск. При этом туристы из Китая активно посещают также Москву, Петербург, Поволжье и Русский Север, отметил он.

Министр подчеркнул, что возможное введение постоянного безвизового режима позволит российским и китайским бизнесменам делать долгосрочные вложения в туристическую инфраструктуру. Они смогут арендовать и строить гостиницы, выстраивать отношения с местным малым бизнесом, а также готовить гидов и переводчиков.

«Но в общем и целом, наверное, многие были бы заинтересованы в каком-то режиме взять, что называется, и съездить в соседнюю страну», — отметил господин Решетников.

Сегодня президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предложил сделать безвиз с Китаем постоянным, если Пекин «сочтет это полезным». Президент отметил, что за первую половину 2026 года турпоток между странами вырос на 43%.