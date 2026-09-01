Российское общество эндокринологов предложило ввести термин «сверхожирение»

“Ъ” удалось ознакомиться с проектом новых клинических рекомендаций по лечению ожирения. Документ, разработанный экспертами Российского общества эндокринологов, должен прийти на смену действующим рекомендациям 2024 года и предлагает серьезные изменения в подходах к диагностике и терапии.

Одно из ключевых новшеств — введение термина «сверхожирение». Под ним понимается состояние, когда индекс массы тела (ИМТ, рассчитываемый по формуле масса тела, деленная на рост в метрах, возведенный в квадрат», превышает 50 кг/м2. Для таких пациентов предусмотрены особые условия, включая обязательное снижение веса минимум на 5% перед операцией и наблюдение командой врачей.

Выделение этой категории пациентов необходимо, поскольку стандартные протоколы для людей с высоким ИМТ не работают, пояснила “Ъ” врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. «У них принципиально иной метаболизм, а риски на операционном столе кратно выше. Маршрутизация таких больных должна идти напрямую в федеральные центры, минуя первичное звено»,— добавила она.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пациенты готовятся принять тяжелое решение»