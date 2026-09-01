Пациенты готовятся принять тяжелое решение

Российское общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций по лечению ожирения у взрослых. Документ, с которым ознакомился “Ъ”, впервые вводит понятие «сверхожирение» и разрешает делать бариатрические операции до 70 лет. Пациентам, проходящим лекарственную терапию, документ рекомендует обязательный контроль уровня белков и витаминов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

“Ъ” удалось ознакомиться с проектом новых клинических рекомендаций по лечению ожирения. Документ, разработанный экспертами Российского общества эндокринологов, должен прийти на смену действующим рекомендациям 2024 года и предлагает серьезные изменения в подходах к диагностике и терапии.

Одно из ключевых новшеств — введение термина «сверхожирение». Под ним понимается состояние, когда индекс массы тела (ИМТ, рассчитываемый по формуле масса тела, деленная на рост в метрах, возведенный в квадрат», превышает 50 кг/м2. Для таких пациентов предусмотрены особые условия, включая обязательное снижение веса минимум на 5% перед операцией и наблюдение командой врачей.

Выделение этой категории пациентов необходимо, поскольку стандартные протоколы для людей с высоким ИМТ не работают, пояснила “Ъ” врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«У них принципиально иной метаболизм, а риски на операционном столе кратно выше. Маршрутизация таких больных должна идти напрямую в федеральные центры, минуя первичное звено»,— добавила она.

Одновременно с этим из рекомендаций исключается термин «нулевая стадия» ожирения. Такой диагноз ставился при ИМТ выше 30 кг/м2 и при отсутствии осложнений. При этом первая и вторая стадии ожирения могли быть установлены уже при ИМТ от 25 кг/м2 при наличии осложнений. На практике это создавало путаницу: пациент с небольшим лишним весом и легким осложнением попадал в ту же группу, что и человек с серьезным ожирением. В проекте новых рекомендаций минимальный порог ИМТ для всех стадий заболевания установлен на уровне 30 кг/м2. Таким образом, классификация стала единой и понятной для всех врачей.

В 2025 году диагноз «ожирение» был поставлен примерно 36 млн граждан России (то есть примерно каждому четвертому взрослому). Такие данные приводила директор НМИЦ эндокринологии им. акад. И. И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева. Распространенность ожирения среди взрослого населения, по оценке Минздрава, составляет 24,6%.

Документ также расширяет границы хирургического лечения: возрастной предел для бариатрических операций увеличен с 60 до 70 лет.

Впервые официально рекомендуется эндоскопическая гастропластика (уменьшение объема желудка) как малоинвазивный метод для пациентов с ожирением первой и второй степени.

Кроме того, операции впервые разрешат пациентам с онкологическими заболеваниями в стадии ремиссии, но только при положительном решении команды врачей. Сейчас хирургическое лечение противопоказано всем пациентам с онкологией, если продолжительность ремиссии менее пяти лет.

В проекте к уже рекомендованным препаратам добавили новый — тирзепатид, который воздействует сразу на два типа рецепторов, отвечающих за чувство голода и распределение энергии. Для пациентов, принимающих современные лекарства, вводится обязательный контроль потребления белка (от 1 г до 1,5 г на килограмм массы тела) и профилактика дефицита витаминов D, B12, магния и железа, чтобы человек худел за счет жира, а не мышечной ткани. Эффективность терапии предлагают оценивать через три месяца после начала приема терапевтической дозы: если вес не снизился минимум на 5%, лечение признают неэффективным. Эндокринолог «СберЗдоровья» Виктория Садовская считает такой контроль разумным, однако предостерегает от поспешных выводов: «Конкретные нормы пока не стоит считать универсальным стандартом. Эта область продолжает изучаться».

Наталья Костарнова