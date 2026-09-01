Иностранцев обязали получать медсправки в течение месяца под угрозой штрафов
С 1 сентября вступают в силу поправки в законодательство, обязывающие иностранцев, прибывающих в Россию на срок свыше 90 дней, пройти медицинское освидетельствование на ВИЧ и наркотики. Речь о лицах, въезжающих в страну для работы, учебы и любых других целей: справки они должны получить в течение месяца после пересечения границы, а затем проходить эту процедуру ежегодно под угрозой штрафов до 50 тыс. руб. Медицинские организации новый закон обязывает в течение суток загружать справки в базу Минздрава, а за их подделку, сбыт и покупку фальшивок теперь грозит до восьми лет лишения свободы.
Вступающие в силу изменения к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», КоАП и УК РФ были внесены в Госдуму группой депутатов всех фракций и приняты нижней палатой парламента в мае 2026 года. Документ обязал прибывающих в страну на работу, учебу или с другими целями иностранцев на срок свыше 90 дней проходить тесты на ВИЧ, наркотики и другие опасные заболевания (в том числе туберкулез и сифилис). Уклонистам грозит штраф в размере 25–50 тыс. руб. и выдворение из страны.
Раньше иностранцы должны были получать справки при выдаче разрешения на работу и временное проживание, патента или вида на жительство. Однако это разрешалось делать в более щадящие сроки (от 30 до 90 дней). Санкций в КоАП РФ для уклонистов от получения справок не было, но трудового мигранта, например, могли оштрафовать на 5 тыс. руб. за незаконную работу.
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В январе 2026 года в Государственную Думу был внесён законопроект, обязывающий иностранцев, прибывающих в Россию более чем на 90 дней, проходить медосвидетельствование на ВИЧ и наркотики в течение 30 дней после въезда. Внесённая инициатива также предполагает ежегодное прохождение такой процедуры для иностранцев, находящихся в стране длительное время. В феврале 2026 года в первом чтении были приняты три законопроекта, направленных на противодействие нелегальной миграции, включая поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», КоАП и УК РФ.
Согласно новому регулированию, если у иностранного гражданина будут выявлены опасные заболевания или факты употребления наркотиков, медицинская организация обязана в течение 24 часов уведомить МВД и Роспотребнадзор. За отказ или уклонение от медосвидетельствования мигранту грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей и административное выдворение из России, а за подделку, сбыт или приобретение фальшивых медсправок в УК РФ предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.
Минздрав разработал проект регламента, согласно которому заключения врачей будут оформляться исключительно в электронной форме и размещаться в единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Любой документ, отсутствующий в этой системе, будет считаться недействительным. Перечень медицинских организаций, имеющих право проводить освидетельствование иностранцев, утвердит Росздравнадзор.