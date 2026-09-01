Иностранцев обязали получать медсправки в течение месяца под угрозой штрафов

С 1 сентября вступают в силу поправки в законодательство, обязывающие иностранцев, прибывающих в Россию на срок свыше 90 дней, пройти медицинское освидетельствование на ВИЧ и наркотики. Речь о лицах, въезжающих в страну для работы, учебы и любых других целей: справки они должны получить в течение месяца после пересечения границы, а затем проходить эту процедуру ежегодно под угрозой штрафов до 50 тыс. руб. Медицинские организации новый закон обязывает в течение суток загружать справки в базу Минздрава, а за их подделку, сбыт и покупку фальшивок теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

Вступающие в силу изменения к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», КоАП и УК РФ были внесены в Госдуму группой депутатов всех фракций и приняты нижней палатой парламента в мае 2026 года. Документ обязал прибывающих в страну на работу, учебу или с другими целями иностранцев на срок свыше 90 дней проходить тесты на ВИЧ, наркотики и другие опасные заболевания (в том числе туберкулез и сифилис). Уклонистам грозит штраф в размере 25–50 тыс. руб. и выдворение из страны.

Раньше иностранцы должны были получать справки при выдаче разрешения на работу и временное проживание, патента или вида на жительство. Однако это разрешалось делать в более щадящие сроки (от 30 до 90 дней). Санкций в КоАП РФ для уклонистов от получения справок не было, но трудового мигранта, например, могли оштрафовать на 5 тыс. руб. за незаконную работу.

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