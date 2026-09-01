Во всех российских школах введут предмет «Духовно-нравственная культура России»

В новом учебном году в школьную программу возвращается предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) — в новом формате и с обновленным названием «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Пока изучать его будут только во втором полугодии 5-го класса, но уже через год добавится по часу в неделю в 6-м и 7-м классах.

Часть часов на новый курс появилась за счет сокращения программы по иностранным языкам. С этого года количество часов на изучение этого предмета в 5–7-х классах сокращается с 510 до 408 часов (с трех часов в неделю до двух). Минпросвещения поясняло, что сокращение часов «направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане». Вместе с тем с нового года в школьную программу официально входит арабский язык — в ряде школ появится возможность изучать его в качестве второго иностранного языка. Курс разработан в рамках развития образовательного сотрудничества с ОАЭ.

ОДНКР появился в расписании средней школы как отдельная дисциплина в 2023/24 учебном году. Однако потом Минпросвещения решило интегрировать этот предмет в курс «История нашего края», убрав его из расписания в 2025/26 учебном году. Изменения вызвали возмущение в РПЦ, где долго добивались включения ОДНКНР в обязательную школьную программу. Дискуссии шли почти год; в результате Минпросвещения решило создать для 5–7-х классов предмет уже с новым названием — ДНКР — и ввести его в программу с этого учебного года. В прошлом же году школьники не изучали ни ОДНКНР, ни ДНКР.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иностранный язык проиграл в борьбе духовно-нравственной культуре»