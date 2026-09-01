Во всех российских школах введут предмет «Духовно-нравственная культура России»
В новом учебном году в школьную программу возвращается предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) — в новом формате и с обновленным названием «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Пока изучать его будут только во втором полугодии 5-го класса, но уже через год добавится по часу в неделю в 6-м и 7-м классах.
Часть часов на новый курс появилась за счет сокращения программы по иностранным языкам. С этого года количество часов на изучение этого предмета в 5–7-х классах сокращается с 510 до 408 часов (с трех часов в неделю до двух). Минпросвещения поясняло, что сокращение часов «направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане». Вместе с тем с нового года в школьную программу официально входит арабский язык — в ряде школ появится возможность изучать его в качестве второго иностранного языка. Курс разработан в рамках развития образовательного сотрудничества с ОАЭ.
ОДНКР появился в расписании средней школы как отдельная дисциплина в 2023/24 учебном году. Однако потом Минпросвещения решило интегрировать этот предмет в курс «История нашего края», убрав его из расписания в 2025/26 учебном году. Изменения вызвали возмущение в РПЦ, где долго добивались включения ОДНКНР в обязательную школьную программу. Дискуссии шли почти год; в результате Минпросвещения решило создать для 5–7-х классов предмет уже с новым названием — ДНКР — и ввести его в программу с этого учебного года. В прошлом же году школьники не изучали ни ОДНКНР, ни ДНКР.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иностранный язык проиграл в борьбе духовно-нравственной культуре»
С 1 сентября 2026 года российские пятиклассники начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), на который отведено 17 часов в год. В 2027/28 учебном году этот предмет будет включен в программу шестых и седьмых классов, где его изучение составит 34 часа в год. Новый курс, направленный на формирование мировоззрения школьников на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, введен по поручению президента РФ.
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул важность предмета ДНКР, так как он помогает детям лучше усваивать традиционные нравственные ценности. Для его преподавания учителям истории организуют специальные курсы повышения квалификации, а также будут разработаны единая линейка учебников и методические рекомендации. Тем не менее, некоторые педагоги считают предмет искусственным и отмечают, что подобные ценности должны прививаться на уроках литературы и истории, а не в рамках отдельного курса.
Введение ДНКР сопровождается изменениями в учебных планах: с 1 сентября 2025 года из программы 5–6-х классов была исключена дисциплина «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Кроме того, с нового учебного года для учащихся 5–7-х классов сокращено количество уроков английского языка с трех до двух часов в неделю, а обществознание останется только у старшеклассников, полностью исчезнув из расписания 6–7-х классов.