Стоимость сахара в России за год выросла на 17,8%

Двухлетнее снижение цен на сахар в России сменилось ростом. Производители начали перекладывать в цену возросшие издержки и больше интересоваться экспортом из-за увеличения стоимости сахара в мире.

Розничная стоимость сахара в России на 24 августа составила 85,3 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 17,8%, следует из данных Росстата. Темпы роста ускоряются. За последний месяц цена сахара выросла на 6,9%. Увеличение с начала года составило 25,7%. В то же время с января по конец августа 2025 года сахар в России подешевел на 1%. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов говорит, что повышение отпускных цен прослеживается с июня. Первые пять месяцев года его стоимость была ниже прошлогодней, напоминает он.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что сейчас цены на сахар находятся под давлением сезонного фактора: летом спрос на него традиционно увеличивается со стороны населения и пищевой промышленности. Там обращают внимание на то, что уровень самообеспеченности продуктом в 2025 году составил 104,9%. Одновременно в министерстве фиксируют снижение оптовых цен на сахар на 1,6% за август.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ценам захотелось сладкой жизни».