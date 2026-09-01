Цветы в России могли подорожать из-за запрета импорта из Армении

Рост цен на цветы в России мог быть связан в том числе с ограничением импорта срезанной продукции из Армении, считает гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Запрет действует с 22 мая 2026 года, а на армянские поставки приходилось около 15% российского предложения роз, преимущественно в бюджетном сегменте. В преддверии Дня знаний цены на букеты в российской рознице выросли на 6–9% по сравнению с прошлым годом.

Дополнительное давление на цены, по оценке Тамары Решетниковой, создают растущие издержки отечественных производителей. В частности, компании столкнулись с увеличением затрат на фоне перебоев с поставками топлива.

При этом рынок смог достаточно быстро адаптироваться к прекращению поставок из Армении, отмечает управляющий Panin Plants Владимир Панин. Недостающие объемы начали поступать напрямую из других стран, в том числе из Кении — одного из крупнейших поставщиков импортных цветов в Россию.

Часть прежних поставок, по оценке госпожи Решетниковой, также компенсируется за счет расширения предложения со стороны других участников рынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Букет к школьному звонку».