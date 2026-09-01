Цветы в России могли подорожать из-за запрета импорта из Армении
Рост цен на цветы в России мог быть связан в том числе с ограничением импорта срезанной продукции из Армении, считает гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Запрет действует с 22 мая 2026 года, а на армянские поставки приходилось около 15% российского предложения роз, преимущественно в бюджетном сегменте. В преддверии Дня знаний цены на букеты в российской рознице выросли на 6–9% по сравнению с прошлым годом.
Дополнительное давление на цены, по оценке Тамары Решетниковой, создают растущие издержки отечественных производителей. В частности, компании столкнулись с увеличением затрат на фоне перебоев с поставками топлива.
При этом рынок смог достаточно быстро адаптироваться к прекращению поставок из Армении, отмечает управляющий Panin Plants Владимир Панин. Недостающие объемы начали поступать напрямую из других стран, в том числе из Кении — одного из крупнейших поставщиков импортных цветов в Россию.
Часть прежних поставок, по оценке госпожи Решетниковой, также компенсируется за счет расширения предложения со стороны других участников рынка.
Подробнее — в материале «Ъ» «Букет к школьному звонку».
Запрет на поставку цветов из Армении, начавший действовать с 22 мая 2026 года, был принят Россельхознадзором для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Ведомство выявило 132 случая нарушений при ввозе 96,2 млн штук цветочной продукции из Армении, что составило 77% от общего числа выявлений за весь 2025 год.
Поставки тюльпанов из Армении, составляющие около 10% товарного предложения срезанных тюльпанов в России, носят сезонный характер, основной объем приходится на период перед 8 Марта. Розы и гвоздики из Армении завозятся круглогодично, их поставки за последние годы увеличились в пять-шесть раз и составляют значительный объем бюджетных роз, которые на 30–60% дешевле предложений из Эквадора.
Управляющий Panin Plants Владимир Панин поддерживает ограничение поставок цветов из Армении, считая, что это поддержит отечественных производителей. При этом гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова сомневается, что российские цветоводы смогут быстро и существенно нарастить предложение из-за ограниченных мощностей.