Букет к школьному звонку

В преддверии Дня знаний цены на букеты в российской рознице выросли на 6–9% по сравнению с прошлым годом. Это связано с заметным подорожанием некоторых цветов: стоимость букета из хризантем увеличилась на 15%, из роз — на 13%. Причины эксперты видят в начавшемся в августе снижении курса рубля и ограничении импорта из Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Средняя стоимость букета в преддверии 1 сентября выросла на 6% и составила 3,2 тыс. руб., рассказали в сервисе Flowwow. Наиболее популярными позициями в августе этого года стали розы, хризантемы, альстромерии, пионы и гвоздики. Помимо этого, к празднику растет спрос на сезонные цветы — георгины и гладиолусы. Так, букет из пяти гладиолусов обойдется покупателям в 2,71 тыс. руб., что на 4% выше, чем в прошлом году, из георгинов — 2,74 тыс. руб., что больше на 21%, говорит руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина.

По данным компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в конце августа букет цветов в среднем обходился в 4,3 тыс. руб., что на 9% выше уровня прошлого года. При этом в онлайне темпы роста несколько выше: средняя стоимость букета достигла 5,5 тыс. руб., а число покупок выросло на 12% год к году.

Увеличение чека на цветочный букет к школе опережает показатель прироста по затратам на минимальный школьный набор, который также пользуется спросом во второй половине августа. Во многом это обеспечено ростом цен на отдельные цветы.

Так, цена букета из роз выросла на 13% год к году, до 5,7 тыс. руб., хризантем — на 15%, до 4,2 тыс. руб., гербер — на 12%, до 3,8 тыс. руб., по данным «Платформы ОФД». Управляющий Panin Plants Владимир Панин считает, что рост цен в первую очередь связан с начавшимся в августе 2026 года постепенным снижением курса рубля. Это привело, например, к подорожанию оптовых цен на цветы из Кении — с 39 руб. до 44 руб. за штуку.

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День знаний остается одним из пиковых периодов продаж для цветочной розницы. Всего на этот праздник приходится около 5% от годового оборота рынка, отмечает господин Панин. При этом сами покупатели становятся более практичными в подборе цветов, отдавая предпочтения горшечным растениям и бюджетным сортам, добавляет он. Например, сейчас рынок сталкивается с падением продаж элитных роз, в то время как бюджетные цветы продолжают активно расти. В этом году господин Панин ожидает роста продаж такой продукции примерно на 10–15% год к году по итогам 1 сентября.

Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова говорит, что увеличению цен мог способствовать и действующий с 22 мая 2026 года запрет на ввоз срезанных цветов из Армении. На эту страну приходилось около 15% предложения роз на российском рынке, которые позиционировали в наиболее бюджетном сегменте, говорит она. Российские производители, по словам эксперта, также увеличивали цены, столкнувшись с резким ростом издержек из-за перебоев с топливом.

Как считает господин Панин, после запрета на ввоз продукции из Армении рынок быстро смог перестроиться и наладить прямой импорт из других стран, например, Кении, которая является одним из крупнейших поставщиков импортных цветов на российский рынок. Другая же часть импорта замещается за счет нового предложения, отмечает госпожа Решетникова. Небольшие российские производители сейчас начали выводить на рынок гладиолусы. Они, по ее словам, выращиваются в открытом грунте в средней полосе, что делает само производство дешевле.

При этом в крупных торговых сетях стоимость букета к школьной линейке не изменилась год к году, отмечает председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов.

Сейчас в магазинах в зависимости от формата представлено до 30 вариантов букетов, штучных цветов и цветочных композиций: относительно середины августа ассортимент срезанных цветов вырос более чем вдвое.

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова