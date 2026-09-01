Корпоративный портфель МКБ в июле вырос на 1,1 трлн руб.

Рекордсменом по приросту корпоративного кредитного портфеля в июле стал Московский кредитный банк (МКБ), увеличивший его более чем на 1 трлн руб. Это сопоставимо с показателями за семь месяцев этого года у Сбербанка или ВТБ. Эксперты считают, что у банка могут возникнуть проблемы с нормативом концентрации кредитных рисков.

По словам источника “Ъ” на банковском рынке, в начале этого года МКБ выдал несколько межбанковских кредитов примерно на 1 трлн руб. Собеседник “Ъ” предполагает, что эти кредиты вернулись и полученные средства были выданы в виде корпоративных кредитов. Другой источник “Ъ” предполагает, что средства были выданы структурам группы компаний «Регион» (конечного собственника банка), поскольку такую крупную сумму разместить в корпоративные кредиты всего за месяц можно только в аффилированные структуры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отработал за весь банковский сектор».