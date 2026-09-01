Средняя цена букета к 1 сентября превысила 3 тыс. рублей

Средняя стоимость букета в преддверии 1 сентября выросла на 6% год к году и достигла 3,2 тыс. руб., рассказали «Ъ» в сервисе Flowwow. Наиболее популярными среди покупателей цветами в августе стали розы, хризантемы, альстромерии, пионы и гвоздики. Одновременно перед Днем знаний увеличился интерес к сезонным георгинам и гладиолусам.

Букет из пяти гладиолусов сейчас стоит в среднем 2,71 тыс. руб., что на 4% выше прошлогоднего уровня. Средняя цена композиции из георгинов выросла на 21%, до 2,74 тыс. руб.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в конце августа средняя стоимость букета составляла 4,3 тыс. руб., увеличившись за год на 9%. В интернет-магазинах цветы обходились дороже: средний чек достиг 5,5 тыс. руб.

При этом онлайн-продажи букетов выросли на 12% год к году. Таким образом, подготовка к 1 сентября сопровождается не только ростом цен на цветы, но и увеличением спроса на них.

Подробнее — в материале «Ъ» «Букет к школьному звонку».