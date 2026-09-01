Совокупные вложения НПФ в акции составили 1% от капитализации российского рынка

По оценке НАУФОР (с исследованием ознакомился “Ъ”), совокупные вложения НПФ в акции на конец первого квартала 2026 года составили около 500 млрд руб. Это соответствует лишь 1% капитализации российского рынка, или 3,3% его free-float. По данным исследования, c 2018 по 2026 год акции занимали 5–8% в портфелях НПФ, тогда как доля корпоративных облигаций и ОФЗ достигала 80–85%. Такая низкая заинтересованность фондов в долевых бумагах еще сильнее ослабляет рынок. Впрочем, смещение спроса «в сторону менее волатильных инструментов» затронуло и другие инструменты коллективных инвестиций. В открытых и биржевых ПИФах суммарная доля акций снизилась с 43,1% в сентябре 2023 года до 9,2% в апреле 2026-го.

По мнению НАУФОР, «отсутствие устойчивого долгосрочного институционального спроса» на акции значительно ухудшает ситуацию на фондовом рынке. «Инвестиции в акции — это долгосрочные инвестиции, а роль институциональных инвесторов как раз и состоит в том, чтобы осуществлять долгосрочные инвестиции при любых состояниях рынка»,— считает президент ассоциации Алексей Тимофеев. В международной практике НПФ играют активную роль в формировании рынка долевых инструментов, отмечают исследователи. Там инвестиции пенсионных фондов в акции могут достигать 20–60%, указывают в НАУФОР.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не пенсионное это дело».