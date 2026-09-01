Цветы к 1 сентября подорожали почти на 10%

Средняя стоимость букета в преддверии 1 сентября выросла на 6% и составила 3,2 тыс. руб., рассказали в сервисе Flowwow. Наиболее популярными позициями в августе этого года стали розы, хризантемы, альстромерии, пионы и гвоздики. Помимо этого, к празднику растет спрос на сезонные цветы — георгины и гладиолусы. Так, букет из пяти гладиолусов обойдется покупателям в 2,71 тыс. руб., что на 4% выше, чем в прошлом году, из георгинов — 2,74 тыс. руб., что больше на 21%, говорит руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина.

По данным компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в конце августа букет цветов в среднем обходился в 4,3 тыс. руб., что на 9% выше уровня прошлого года. При этом в онлайне темпы роста несколько выше: средняя стоимость букета достигла 5,5 тыс. руб., а число покупок выросло на 12% год к году.

Увеличение чека на цветочный букет к школе опережает показатель прироста по затратам на минимальный школьный набор, который также пользуется спросом во второй половине августа. Во многом это обеспечено ростом цен на отдельные цветы. Так, цена букета из роз выросла на 13% год к году, до 5,7 тыс. руб., хризантем — на 15%, до 4,2 тыс. руб., гербер — на 12%, до 3,8 тыс. руб., по данным «Платформы ОФД».

Подробнее — в материале «Ъ» «Букет к школьному звонку».