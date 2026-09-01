Лесной проект «Роквелл Капитала» может быть исключен из перечня приоритетных
АО «Краслесинвест» оспаривает в арбитражном суде Красноярского края исключение своего проекта по переработке древесины из перечня приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) в целях развития лесного комплекса. Соответствующее исковое заявление к министерству природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края принято в конце августа, следует из картотеки дел.
«Краслесинвест» одновременно подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Минпромторгу выносить решение об исключении проекта из перечня ПИП до вынесения решения по спору. Как сказано в определении суда, по мнению истца, отказ в принятии обеспечительной меры создаст реальную угрозу утраты вложенных в проект инвестиций, общая сумма которых на момент подачи иска составила 26,51 млрд руб., а также может затруднить исполнение судебного акта в случае удовлетворения требований. Предварительное заседание по иску назначено на 28 сентября.
Подробнее — в материале «Ъ» «От инвестиций полетели щепки».
В марте 2026 года стало известно, что реализация проекта «Краслесинвеста» по переработке древесины стоимостью 150 млрд руб., финансируемого «Роквелл Капитал» и ВЭБ.РФ, вновь не укладывается в намеченные сроки. Компания обжалует в Арбитражном суде Москвы отказ правительства РФ перенести сроки реализации проекта, который предусматривает строительство комплекса по производству пиломатериала, топливных гранул и целлюлозы.
Этот проект включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) в области освоения лесов еще в 2008 году, но в него уже трижды вносились изменения в 2013, 2019 и 2021 годах, увеличивая срок реализации до 2028 года и продлевая срок окупаемости до двадцати семи с половиной лет. К 2024 году «Краслесинвест» получил льготу в размере 2,91 млрд руб. за использование лесов, но строительство целлюлозно-бумажного комплекса так и не началось.
По новым правилам, разработанным Минпромторгом и представленным в январе 2026 года, разрешение на реализацию проекта не будет выдаваться, если претендент за последние четыре года осваивал менее половины расчетной лесосеки предоставленных ему лесных участков. Проект также может быть исключен из перечня приоритетных при нарушении условий реализации, ликвидации инвестора или его банкротстве.