Лесной проект «Роквелл Капитала» может быть исключен из перечня приоритетных

Составлено ИИ-Ассистентъ

В марте 2026 года стало известно, что реализация проекта «Краслесинвеста» по переработке древесины стоимостью 150 млрд руб., финансируемого «Роквелл Капитал» и ВЭБ.РФ, вновь не укладывается в намеченные сроки. Компания обжалует в Арбитражном суде Москвы отказ правительства РФ перенести сроки реализации проекта, который предусматривает строительство комплекса по производству пиломатериала, топливных гранул и целлюлозы.

Этот проект включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) в области освоения лесов еще в 2008 году, но в него уже трижды вносились изменения в 2013, 2019 и 2021 годах, увеличивая срок реализации до 2028 года и продлевая срок окупаемости до двадцати семи с половиной лет. К 2024 году «Краслесинвест» получил льготу в размере 2,91 млрд руб. за использование лесов, но строительство целлюлозно-бумажного комплекса так и не началось.

По новым правилам, разработанным Минпромторгом и представленным в январе 2026 года, разрешение на реализацию проекта не будет выдаваться, если претендент за последние четыре года осваивал менее половины расчетной лесосеки предоставленных ему лесных участков. Проект также может быть исключен из перечня приоритетных при нарушении условий реализации, ликвидации инвестора или его банкротстве.