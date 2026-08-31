Reuters: Chevron, GE Vernova и Eni близки к подписанию сделок с Венесуэлой

Американские компании Chevron и GE Vernova, индийская ONGC, итальянская Eni и колумбийская GeoPark близки к подписанию окончательных соглашений по энергоресурсам с властями Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

Большинство соглашений касаются перевода деятельности компаний на новый правовой режим, который установили власти Венесуэлы в январе 2026 года. Новое регулирование предоставляет иностранным компаниям большую гибкость в расширении и эксплуатации нефтяных месторождений, экспорте нефти и получении выручки от продажи. Другие соглашения определяют условия новых энергетических проектов.

Соглашение с Chevron один из собеседников агентства назвал «значительным». Компания стремится добавить к своему портфелю участок в нефтяном поясе Ориноко, расширив один из ее совместных проектов с венесуэльской PDVSA, сообщили два источника. Chevron также намерена получить участок на севере штата Монагас, указывается в публикации.

28 августа WSJ сообщал, что крупные американские энергетические компании, включая Chevron, близки к подписанию контрактов с Венесуэлой на освоение новых месторождений тяжелой нефти. Разработка участков потребует масштабных вложений, так как они пока не имеют необходимой инфраструктуры и энергоснабжения.