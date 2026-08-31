Reuters: Chevron, GE Vernova и Eni близки к подписанию сделок с Венесуэлой
Американские компании Chevron и GE Vernova, индийская ONGC, итальянская Eni и колумбийская GeoPark близки к подписанию окончательных соглашений по энергоресурсам с властями Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.
Большинство соглашений касаются перевода деятельности компаний на новый правовой режим, который установили власти Венесуэлы в январе 2026 года. Новое регулирование предоставляет иностранным компаниям большую гибкость в расширении и эксплуатации нефтяных месторождений, экспорте нефти и получении выручки от продажи. Другие соглашения определяют условия новых энергетических проектов.
Соглашение с Chevron один из собеседников агентства назвал «значительным». Компания стремится добавить к своему портфелю участок в нефтяном поясе Ориноко, расширив один из ее совместных проектов с венесуэльской PDVSA, сообщили два источника. Chevron также намерена получить участок на севере штата Монагас, указывается в публикации.
28 августа WSJ сообщал, что крупные американские энергетические компании, включая Chevron, близки к подписанию контрактов с Венесуэлой на освоение новых месторождений тяжелой нефти. Разработка участков потребует масштабных вложений, так как они пока не имеют необходимой инфраструктуры и энергоснабжения.
В январе 2026 года парламент Венесуэлы принял закон, реформирующий национальную нефтяную отрасль и предоставляющий иностранным компаниям операционный контроль над нефтедобывающими предприятиями, а также право работать без создания совместных предприятий с государственной Petroleos de Venezuela SA. Этот закон, подписанный исполняющей обязанности президента Делси Родригес, также уменьшает отчисления частных инвесторов государству и отменяет требование решать споры исключительно в венесуэльских судах, что позволяет иностранным компаниям судиться с властями страны за рубежом. Реформа, фактически отменяющая решения о национализации нефтяных проектов 2007 года, призвана увеличить добычу нефти примерно на 300 тысяч баррелей в день.
Эти изменения стали возможными после того, как в январе 2026 года американский спецназ похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и руководство страной перешло к Делси Родригес, выразившей заинтересованность в сотрудничестве с США. В феврале 2026 года Минфин США выдал генеральные лицензии, разрешающие ряду крупных энергетических корпораций, включая Chevron, BP, Eni, Shell и Repsol, осуществлять нефтегазовые операции в Венесуэле и заключать контракты на новые инвестиции в нефтегазовую отрасль, исключая при этом компании из России, Китая и Ирана.
В августе 2026 года США и Венесуэла подписали нефтяную сделку, которую президент Дональд Трамп назвал крупнейшей в мире, утверждая, что американская сторона удвоила свои нефтяные резервы. Эта сделка передает под американский контроль более 65 млрд баррелей запасов венесуэльской нефти и, по словам госсекретаря Марко Рубио, привлечет в Каракас почти 100 млрд долларов частных инвестиций, поддержит тысячи рабочих мест и поспособствует восстановлению экономики Венесуэлы.