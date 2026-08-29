Рубио оценил привлекаемые в Венесуэлу инвестиции по нефтяной сделке с США
Нефтяная сделка Венесуэлы с США принесет Каракасу почти $100 млрд, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, соглашение стало выигрышным для обеих сторон.
«Для венесуэльского народа эта сделка привлечет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, поддержит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению экономики Венесуэлы»,— написал госсекретарь в соцсети X.
Соглашение передает под американский контроль более 65 млрд баррелей запасов венесуэльской нефти. Это позволит США более чем вдвое увеличить собственные резервы и снизить цены на бензин.
По данным The Wall Street Journal, крупные американские энергетические компании, включая Chevron, уже близки к подписанию контрактов на освоение новых месторождений тяжелой нефти. Разработка участков потребует масштабных вложений, так как они пока не имеют необходимой инфраструктуры и энергоснабжения.
Нефтяная сделка США с Венесуэлой, о которой заявил Марко Рубио, стала возможной после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом в январе 2026 года, после чего исполняющей обязанности главы государства стала Дельси Родригес. Госсекретарь США Марко Рубио 28 января 2026 года заявлял, что США начнут выдавать своим компаниям разрешения на работу в Венесуэле, предусматривающие изъятия из режима санкций.
В апреле 2026 года США и Венесуэла восстановили дипломатические отношения после семилетнего перерыва, а в страну прибыл новый посол США Джон Барретт. Ранее, 3 января 2026 года, США провели военную операцию против Венесуэлы, в ходе которой спецназ вывез действующего президента Николаса Мадуро вместе с женой для суда по обвинениям в наркоторговле.