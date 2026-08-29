Рубио оценил привлекаемые в Венесуэлу инвестиции по нефтяной сделке с США

Нефтяная сделка Венесуэлы с США принесет Каракасу почти $100 млрд, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, соглашение стало выигрышным для обеих сторон.

«Для венесуэльского народа эта сделка привлечет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, поддержит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению экономики Венесуэлы»,— написал госсекретарь в соцсети X.

Соглашение передает под американский контроль более 65 млрд баррелей запасов венесуэльской нефти. Это позволит США более чем вдвое увеличить собственные резервы и снизить цены на бензин.

По данным The Wall Street Journal, крупные американские энергетические компании, включая Chevron, уже близки к подписанию контрактов на освоение новых месторождений тяжелой нефти. Разработка участков потребует масштабных вложений, так как они пока не имеют необходимой инфраструктуры и энергоснабжения.