Стоимость тройской унции опустилась ниже $4,4 тыс. на заявлениях главы ФРС

Цена золота на мировом рынке впервые за две недели опустилась ниже уровня $4,4 тыс. за тройскую унцию. Согласно данным Investing.com, котировки на спот-рынке достигали отметки $4,39 тыс. за унцию, что на 1,4% ниже значений закрытия минувшей пятницы. Даже с учетом коррекции в конце дня за неделю драгоценный металл подешевел относительно локального максимума, установленного 25 августа, почти на 6%.

Котировки золота снижаются заметнее, чем цены на другие драгоценные металлы. Стоимость серебра и платины опустилась за неделю на 3,3%, до $66,4 и $1,8 тыс. за унцию соответственно.

Основной причиной падения стоимости драгоценных металлов стало изменение ожиданий по базовой ставке после выступления главы американского регулятора Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. В пятницу председатель ФРС отметил, что инфляция в США существенно не замедляется. Он предупредил, что регулятору придется «принять меры», если он не будет уверен в устойчивом снижении инфляции. Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, после выступления Уорша трейдеры пересмотрели прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. По данным CME FedWatch, вероятность подъема ставки в настоящее время оценивается рынком в 62% против 35,4% до выступления главы регулятора.

Ужесточение риторики привело к росту курса доллара, что традиционно ведет к падению стоимости золота. На минувшей неделе индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) вырос почти на 1%, до 99,7 пункта. Более жесткая риторика Кевина Уорша поддержала не только доллар, но и усилила ожидания того, что период высоких ставок может оказаться более продолжительным, а это, в свою очередь, привело к росту доходности американских казначейских облигаций, что также негативно сказывается на вложениях в металл. В понедельник доходность выпусков со сроком обращения 5–10 лет впервые за год поднялась до 4,5–4,7% годовых, прибавив за неделю 12–15 базисных пунктов.

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