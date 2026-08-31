Позолоченные слова

Цена золота на спот-рынке опустилась ниже уровня $4,4 тыс. за унцию. От локального пика, установленного неделю назад, котировки потеряли 6%. Падение связано с укреплением доллара и ростом доходности американских гособлигаций после заявления главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, что инфляция в США существенно не замедляется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

31 августа цена золота на мировом рынке впервые за две недели опустилась ниже уровня $4,4 тыс. за тройскую унцию. Согласно данным Investing.com, котировки на спот-рынке достигали отметки $4,39 тыс. за унцию, что на 1,4% ниже значений закрытия минувшей пятницы. Даже с учетом коррекции в конце дня за неделю драгоценный металл подешевел относительно локального максимума, установленного 25 августа, почти на 6%.

Котировки золота снижаются заметнее, чем цены на другие драгоценные металлы. Стоимость серебра и платины опустилась за неделю на 3,3%, до $66,4 и $1,8 тыс. за унцию соответственно.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Золото i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

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Основной причиной падения стоимости драгоценных металлов стало изменение ожиданий по базовой ставке после выступления главы американского регулятора Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. В пятницу председатель ФРС отметил, что инфляция в США существенно не замедляется. Он предупредил, что регулятору придется «принять меры», если он не будет уверен в устойчивом снижении инфляции. Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, после выступления Уорша трейдеры пересмотрели прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. По данным CME FedWatch, вероятность подъема ставки в настоящее время оценивается рынком в 62% против 35,4% до выступления главы регулятора.

Ужесточение риторики привело к росту курса доллара, что традиционно ведет к падению стоимости золота. На минувшей неделе индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) вырос почти на 1%, до 99,7 пункта. Более жесткая риторика Кевина Уорша поддержала не только доллар, но и усилила ожидания того, что период высоких ставок может оказаться более продолжительным, а это, в свою очередь, привело к росту доходности американских казначейских облигаций, что также негативно сказывается на вложениях в металл. В понедельник доходность выпусков со сроком обращения 5–10 лет впервые за год поднялась до 4,5–4,7% годовых, прибавив за неделю 12–15 базисных пунктов.

Несмотря на падение цены золота и ухудшение ожиданий по ключевой ставке ФРС, мировые инвесторы продолжили наращивать вложения в металл, хотя и меньшими темпами, чем ранее.

Согласно последним данным EPFR, за неделю, закончившуюся 26 августа, клиенты таких фондов привлекли более $7,2 млрд, максимум с октября 2025 года. О высоком спросе говорят и данные Bloomberg, согласно которым за минувшую неделю активы золотых ETF выросли на 23,9 тонны, до 3,08 тыс. тонн. «Недельные потоки отражают накопленный объем вложений за несколько торговых дней, тогда как цена значительно быстрее реагирует на изменение ожиданий и позиционирования. Поэтому приток капитала в фонды вполне может сохраняться одновременно с краткосрочным снижением котировок»,— отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова.

Снижение котировок золота ограниченно и скорее походит на коррекцию в рамках восходящего тренда, отмечают опрошенные аналитики и управляющие. Директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко обращает внимание, что рынок труда США остается слишком слабым для дальнейшего ужесточения, и считает паузу в решении ФРС в сентябре более вероятным исходом. Вдобавок сохраняющиеся активные покупки драгоценного металла центробанками и необходимость защиты от повышенной инфляции продолжают поддерживать системный спрос на него.

Важное значение для рынка драгметаллов будет иметь статистика по рынку труда и инфляции в США. «Если данные окажутся сильными и вероятность повышения ставки ФРС закрепится выше 60–70%, то котировки золота вполне могут протестировать отметку в $4,4 тыс., а при его пробое и район $4,3–4,35 тыс. за тройскую унцию»,— считает Владимир Чернов. В случае, если данные окажутся слабее ожиданий и рынок снова начнет сомневаться в повышении ставки, аналитик допускает возврат цены золота выше $4,5–4,55 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев