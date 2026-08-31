Судоходные компании начали отказываться от работы с Россией
Турецкая Akkon Lines (осуществляла контейнерные перевозки между Турцией и Россией двумя судами) объявила, что приостанавливает судозаходы в российские порты. Компания уведомила об этом клиентов 28 августа, уточнив, что пришла к такому решению по итогам последней оценки безопасности. «Мы определили, что дальнейшая эскалация ситуации влечет за собой возрастание рисков для экипажа, судна и груза,— говорится в уведомлении.— Соответственно, весь груз, следующий в Россию, как на воде, так и на берегу будет возвращен в порты погрузки и/или разгружен в них». Akkon обещает уведомить о возобновлении сервисов на Россию, как только обстоятельства это позволят.
В начале августа Akkon ввела надбавку на военный риск (WRS) на грузы из Индии, следующие в Новороссийск, а 11 августа объявила о прекращении судозаходов в Новороссийск и перенаправлении грузов в Санкт-Петербург с надбавкой в $2,5 тыс. на TEU. Спустя три дня Akkon заявила, что возвращается в Новороссийск, введя WRS на все контейнеры, идущие в Новороссийск и из него. Но 21 августа контейнеровоз компании RMS Team подвергся атаке БПЛА и загорелся. Фактически контейнерные линии, работавшие в сообщении Турция—РФ, сейчас либо просто приостановили сервисы на Новороссийск, либо перенаправили суда на Санкт-Петербург. 26 августа о прекращении сервисов на Новороссийск уведомила крупнейшая мировая контейнерная линия MSC — после атаки на MSC Ulsan III 25 августа.
Подробнее — в материале «Ъ» «Грузы сбили с курса»
Иностранные контейнерные линии стали приостанавливать сообщение с Россией из-за рисков для судоходства в Черном море, переключая грузопотоки на Санкт-Петербург или альтернативные направления, доставляя грузы Черноморского региона в порты других бассейнов по суше.
Турецкие власти ограничили движение коммерческих судов в Черном море 8 августа 2026 года из-за возросших нападений на российские и украинские суда, уведомив суда, направляющиеся в Новороссийск, об отказе в транзитных разрешениях. При этом МИД Турции призывал Россию и Украину снизить напряженность в Черном море.
Морские линии, работающие на маршруте Турция—Новороссийск, в августе 2026 года массово вводили надбавки за военные риски (WRS), при этом некоторые компании, такие как Alpha Shipping и Marmed Container Services, вводили их с 4 августа, а M-Line — с 5 августа. Эти надбавки могли превышать обычную ставку фрахта в два-три раза из-за отказа от перестрахования в регионе.
FESCO, чье судно «Янина» затонуло в ночь на 1 августа 2026 года, приостановила прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря, а турецкая Ametist 5 августа уведомила о развороте трех судов на Санкт-Петербург.