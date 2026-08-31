Судоходные компании начали отказываться от работы с Россией

Турецкая Akkon Lines (осуществляла контейнерные перевозки между Турцией и Россией двумя судами) объявила, что приостанавливает судозаходы в российские порты. Компания уведомила об этом клиентов 28 августа, уточнив, что пришла к такому решению по итогам последней оценки безопасности. «Мы определили, что дальнейшая эскалация ситуации влечет за собой возрастание рисков для экипажа, судна и груза,— говорится в уведомлении.— Соответственно, весь груз, следующий в Россию, как на воде, так и на берегу будет возвращен в порты погрузки и/или разгружен в них». Akkon обещает уведомить о возобновлении сервисов на Россию, как только обстоятельства это позволят.

В начале августа Akkon ввела надбавку на военный риск (WRS) на грузы из Индии, следующие в Новороссийск, а 11 августа объявила о прекращении судозаходов в Новороссийск и перенаправлении грузов в Санкт-Петербург с надбавкой в $2,5 тыс. на TEU. Спустя три дня Akkon заявила, что возвращается в Новороссийск, введя WRS на все контейнеры, идущие в Новороссийск и из него. Но 21 августа контейнеровоз компании RMS Team подвергся атаке БПЛА и загорелся. Фактически контейнерные линии, работавшие в сообщении Турция—РФ, сейчас либо просто приостановили сервисы на Новороссийск, либо перенаправили суда на Санкт-Петербург. 26 августа о прекращении сервисов на Новороссийск уведомила крупнейшая мировая контейнерная линия MSC — после атаки на MSC Ulsan III 25 августа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Грузы сбили с курса»