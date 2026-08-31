В ЕАЭС намерены ввести пошлину на импорт белой жести для защиты рынка от Китая

Евразийская экономическая комиссия предложила ввести специальную защитную пошлину в размере 25,2% на импорт белой жести сроком на три года. Мера станет ответом на рост импорта из Китая, который привел к падению производства и убыткам местных заводов. Пошлины облегчат конкуренцию, но могут привести к росту внутренних цен.

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) завершил специальное защитное расследование в отношении импорта белой жести, инициированное белорусской Металлопрокатной компанией и поддержанное ММК. Доклад о результатах опубликован 31 августа на портале ЕАЭС.

Речь идет о плоском стальном прокате шириной более 600 мм и толщиной менее 0,5 мм, плакированном оловом. Белая жесть используется для производства металлической упаковки, которая применяется при выпуске консервированной пищевой продукции, как тара для лакокрасочных материалов, химических и косметических изделий.

Как говорится в докладе, резкий рост импорта белой жести на территорию ЕАЭС начался во второй половине 2025 года: в третьем квартале поставки увеличились на 42–60%, в четвертом — на 12–25% по сравнению с аналогичными периодами 2024 года. Доля Китая в структуре поставок выросла до 93–100%.

При этом объемы выпуска сократились на 12–27% по сравнению с 2023 годом, а загрузка мощностей упала на 18–33%. Прибыль от реализации снизилась на 80–95%, а в третьем и четвертом кварталах 2025 года производство стало убыточным, говорится в материалах ЕЭК. Как отмечается в докладе, белая жесть, производимая в ЕАЭС, аналогична импортной, а ключевым фактором переключения спроса на импорт стала цена.

Подробнее — в материале «Жесть как есть».