Жесть как есть

Евразийская экономическая комиссия предложила ввести специальную защитную пошлину в размере 25,2% на импорт белой жести сроком на три года. Мера станет ответом на рост импорта из Китая, который привел к падению производства и убыткам местных заводов. Пошлины облегчат конкуренцию, но могут привести к росту внутренних цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) завершил специальное защитное расследование в отношении импорта белой жести, инициированное белорусской Металлопрокатной компанией и поддержанное ММК. Доклад о результатах опубликован 31 августа на портале ЕАЭС.

Речь идет о плоском стальном прокате шириной более 600 мм и толщиной менее 0,5 мм, плакированном оловом. Белая жесть используется для производства металлической упаковки, которая применяется при выпуске консервированной пищевой продукции, как тара для лакокрасочных материалов, химических и косметических изделий.

Как говорится в докладе, резкий рост импорта белой жести на территорию ЕАЭС начался во второй половине 2025 года: в третьем квартале поставки увеличились на 42–60%, в четвертом — на 12–25% по сравнению с аналогичными периодами 2024 года. Доля Китая в структуре поставок выросла до 93–100%.

При этом объемы выпуска сократились на 12–27% по сравнению с 2023 годом, а загрузка мощностей упала на 18–33%. Прибыль от реализации снизилась на 80–95%, а в третьем и четвертом кварталах 2025 года производство стало убыточным, говорится в материалах ЕЭК. Как отмечается в докладе, белая жесть, производимая в ЕАЭС, аналогична импортной, а ключевым фактором переключения спроса на импорт стала цена.

Предложенный размер специальной пошлины для устранения ценовой разницы между белой жестью, произведенной на территории ЕАЭС, и ценой импортной белой жести — 25,2% от таможенной стоимости товара. Защитную меру предлагается установить на три года. Каждый год действия специальной пошлины ее размер будет снижаться на 1 процентный пункт, следует из материалов ЕЭК. В ММК и Металлопрокатной компании не ответили на вопросы “Ъ”.

Емкость российского рынка белой жести оценивается в 300–315 тыс. тонн в год, но мощности России и Белоруссии заметно больше. По оценке «S+Консалтинг», из-за давления дешевого импорта заводы России и Белоруссии могут лишаться 5–7 млрд руб. прибыли в год.

Эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина Павел Гамов оценивает ущерб от недопроизводства и отрицательной рентабельности в $120–180 млн за 2025 год (10–15,5 млрд руб. по курсу ЦБ на 1 сентября).

«Пошлина в 25,2% в целом достаточна, но без запаса»,— говорит менеджер «S+Консалтинг» Кирилл Широков. По его словам, китайская белая жесть поставляется по 60–70 тыс. руб. за тонну, с пошлиной цена увеличится до 75–88 тыс. руб., стоимость продукции у заводов ЕАЭС — 80–100 тыс. руб. за тонну. Как отмечает эксперт, это специальная защитная мера, а не антидемпинговая: она действует против всех стран сразу и покрывает только саму жесть — готовая банка и консервы под нее не подпадают. Похожие ограничения ввели ЕС и Бразилия, а в США китайская жесть закрыта общим 50-процентным тарифом на сталь; вытеснение с этих рынков и развернуло предложение КНР в сторону ЕАЭС, поясняет господин Широков.

Павел Гамов также отмечает, что ставка 25,2% находится в коридоре мировых практик (25–30%) для специальных защитных мер по стали и металлопродукции. По его словам, пошлина выведет импорт из зоны демпинга и восстановит ценовой паритет с местной продукцией. При такой ставке часть иностранных поставок станет экономически нецелесообразной, особенно для чувствительных к цене сегментов. Но есть риск роста цен на внутреннем рынке: на 10–20% в первые 6–12 месяцев, добавляет Павел Гамов.

Полина Трифонова