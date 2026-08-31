ВС рассмотрит спор двух российских компаний датской Grundfos о взыскании убытков

ВС рассмотрит спор двух российских компаний ООО «Грундфос Истра» (сейчас «Истратех») и ООО «Грундфос» (сейчас «Вандйорд»), ранее контролировавшихся датским концерном Grundfos, о взыскании убытков с одной в пользу второй. О компенсации предприятия договорились еще тогда, когда оба принадлежали иностранному собственнику. Но после того как компания-должник перешла во владение российских лиц, она платить отказалась.

В феврале 2025 года «Вандйорд» обратился в суд. В октябре 2025 года суд удовлетворил иск, взыскав с «Истратеха» 113,23 млн руб. долга и 17 млн руб. процентов. Решение устояло в апелляции и окружной кассации, которые согласились, что договор был экономически обоснованным, его одобрил иностранный участник компании, а ответчик подписал документ и не доказал ни введения в заблуждение, ни притворности сделки, ни недобросовестности контрагента.

Однако теперь по жалобе «Истратеха» дело передали в экономколлегию ВС.

Ответчик утверждает, что истец взыскивает с него якобы «несуществующие долги в интересах бывшего иностранного собственника, из-за действий которого и создалась ситуация, повлекшая прекращение производства и поставки оборудования "Грундфос" на территорию РФ» (доводы «Истратеха» приводятся в определении ВС). Кроме того, договор о компенсации подписал прежний директор ответчика, подконтрольный иностранному холдингу, на тот момент стороны соглашения были аффилированными и находились в процессе «смены корпоративного контроля с иностранных лиц на российских». По мнению «Истратеха», эти обстоятельства требовали повышенного стандарта доказывания для истца, а также суды не проверили целесообразность заключения соглашения, наличие, состав и реальный размер убытков. Рассмотрение дела в экономколлегии назначено на 2 сентября.

В «Истратехе» не смогли прокомментировать ситуацию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как это ни иностранно».