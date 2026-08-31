Составлено ИИ-Ассистентъ

В конце августа 2026 года Министерство финансов США отказало в аккредитации на мероприятие в рамках G20 журналистам The New York Times, The Wall Street Journal и Bloomberg, которые также освещают встречу министров финансов. Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил, что это не связано с политическими взглядами, но редакция NYT расценила отказ как попытку уклониться от общественного контроля.

В декабре 2025 года глава Минфина США Скотт Бессент обсуждал с европейскими послами проект новых санкций против России, которые могли быть введены в случае отказа РФ от подписания мирного соглашения по Украине. Санкции могли затронуть энергетический сектор, «теневой флот» и посредников, участвующих в поставках российской нефти. Ранее, в сентябре 2025 года, Скотт Бессент заявлял, что США «пристально изучат» возможные варианты действий в отношении России, особенно после «усиления бомбардировок» по территории Украины. В том же году, в октябре, он анонсировал «существенное» усиление санкций в отношении России, но не уточнил детали.

В марте 2026 года министр финансов США Скотт Бессент также анонсировал «самую масштабную» бомбардировку Ирана, целью которой должны были стать иранские пусковые ракетные установки и заводы по производству ракет. Это заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп говорил, что США «еще даже не начали наносить сильные удары» по Ирану.