На выборах в Госдуму начался этап досрочного голосования для военнослужащих
В России начался этап досрочного голосования на выборах в Госдуму для военнослужащих, которые находятся в зоне военной операции. Он продлится с 30 августа до 17 сентября. Количество избирателей из числа военнослужащих в зоне военной операции ЦИК России не раскрывал.
Одновременно стартовало досрочное голосование избирателей, которые проживают в труднодоступных или отдаленных местностях, находятся на судах или полярных станциях. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что труднодоступные и отдаленные места имеют 36 из 89 субъектов России.
Основной этап голосования на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. С 28 августа продолжается досрочное голосование на территории 12 регионов, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 17 июня 2026 года утвердила, что голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
ЦИК России 24 июня 2026 года постановил не публиковать в СМИ и интернете информацию о местах проведения досрочного голосования в регионах с военным положением, включая даты, время и адреса. Элла Памфилова сообщала, что онлайн-голосование планируется провести в 33 регионах.