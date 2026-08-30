На выборах в Госдуму начался этап досрочного голосования для военнослужащих

В России начался этап досрочного голосования на выборах в Госдуму для военнослужащих, которые находятся в зоне военной операции. Он продлится с 30 августа до 17 сентября. Количество избирателей из числа военнослужащих в зоне военной операции ЦИК России не раскрывал.

Одновременно стартовало досрочное голосование избирателей, которые проживают в труднодоступных или отдаленных местностях, находятся на судах или полярных станциях. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что труднодоступные и отдаленные места имеют 36 из 89 субъектов России.

Основной этап голосования на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. С 28 августа продолжается досрочное голосование на территории 12 регионов, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования.