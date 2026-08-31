ЦБ допустил мировой финансовый кризис из-за ИИ
Сохранение структурного дефицита федерального бюджета на всем прогнозном горизонте предстоящей трехлетки потребует более жесткой политики от Банка России, следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы» (ОДКП). В представленном ЦБ 31 августа проинфляционном сценарии развития средняя ключевая ставка в 2027 году составит 13–15%, в 2028-м — 11–12% (что на 2,5 и 3 процентного пункта выше прочерченной в июле базовой траектории).
Базовый сценарий, как подчеркнул зампред Банка России Алексей Заботкин, все же «гораздо более вероятен», при этом уже осенью с большой вероятностью он может быть пересмотрен.
В одном из сценариев ИИ становится возможным источником мирового финансового кризиса, способным повлиять на российскую экономику. ЦБ допускает, что завышенные ожидания относительно экономической отдачи от этой технологии могут привести к резкой переоценке активов технологических компаний и к нестабильности, сопоставимой по масштабу с кризисом 2007–2008 годов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджет давит на ставку»
Банк России в опубликованном 31 августа проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы» (ОДКП) представил три альтернативных сценария развития экономики: дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. Зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что базовый сценарий «гораздо более вероятен», но осенью он может быть пересмотрен.
Проинфляционный сценарий предполагает, что структурный первичный дефицит бюджета останется выше базовой траектории все три года, не достигнув нулевого значения к 2029 году. Этот сценарий также учитывает менее устойчивое охлаждение внутреннего спроса, усиление санкционного давления и протекционистских мер. В свою очередь, дезинфляционный сценарий допускает ускорение роста российской экономики за счет перераспределения ресурсов, освоения инвестиций и внедрения новых технологий, включая искусственный интеллект, что позволит снизить инфляцию и ключевую ставку.