ЦБ допустил мировой финансовый кризис из-за ИИ

Сохранение структурного дефицита федерального бюджета на всем прогнозном горизонте предстоящей трехлетки потребует более жесткой политики от Банка России, следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы» (ОДКП). В представленном ЦБ 31 августа проинфляционном сценарии развития средняя ключевая ставка в 2027 году составит 13–15%, в 2028-м — 11–12% (что на 2,5 и 3 процентного пункта выше прочерченной в июле базовой траектории).

Базовый сценарий, как подчеркнул зампред Банка России Алексей Заботкин, все же «гораздо более вероятен», при этом уже осенью с большой вероятностью он может быть пересмотрен.

В одном из сценариев ИИ становится возможным источником мирового финансового кризиса, способным повлиять на российскую экономику. ЦБ допускает, что завышенные ожидания относительно экономической отдачи от этой технологии могут привести к резкой переоценке активов технологических компаний и к нестабильности, сопоставимой по масштабу с кризисом 2007–2008 годов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджет давит на ставку»