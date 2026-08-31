Партии открыли сезон предвыборных теледебатов разговором о семье и детях
Предвыборные дебаты на радио стартовали 25 августа, а утром 31 августа начались «совместные агитмероприятия» на телевидении. Первые раунды прошли в 7:05 на «Первом канале» и в 11:00 на Общественном телевидении России (ОТР).
На «Первом канале» выступили представители всех десяти партий—участниц выборов, которым дали по одной минуте для ответа на каждый из трех вопросов ведущего. Очередность выступлений определялась номером партии в избирательном бюллетене, но в следующих выпусках этот порядок будет меняться. Темой дебатов стала демографическая политика и социальная поддержка населения.
В дебатах на ОТР участвовали представители пяти партий (ЕР, «Зеленые», «Коммунисты России», КПРФ и «Новые люди»), которые тоже говорили о демографии и различных семейных проблемах, в том числе о воспитании детей в духе традиционных ценностей. Но здесь на ответы давалось по три минуты, и между участниками даже завязался некий интерактив.
Подробнее — в материале «Традиционные агитационные ценности».
31 августа представители всех десяти партий, участвующих в выборах в Госдуму, провели первые телевизионные дебаты на «Первом канале», а также дебаты с участием пяти партий прошли на ОТР. Каждая партия имела возможность представить свои позиции по демографической политике и мерам поддержки семей с детьми, при этом на «Первом канале» участникам отводилась по одной минуте на ответ, а на ОТР — по три минуты. Ранее, 18 августа, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела жеребьевку бесплатного эфирного времени для агитации на выборах в Госдуму, определив места партий в графиках дебатов и слоты для рекламных роликов.