Партии открыли сезон предвыборных теледебатов разговором о семье и детях

Предвыборные дебаты на радио стартовали 25 августа, а утром 31 августа начались «совместные агитмероприятия» на телевидении. Первые раунды прошли в 7:05 на «Первом канале» и в 11:00 на Общественном телевидении России (ОТР).

На «Первом канале» выступили представители всех десяти партий—участниц выборов, которым дали по одной минуте для ответа на каждый из трех вопросов ведущего. Очередность выступлений определялась номером партии в избирательном бюллетене, но в следующих выпусках этот порядок будет меняться. Темой дебатов стала демографическая политика и социальная поддержка населения.

В дебатах на ОТР участвовали представители пяти партий (ЕР, «Зеленые», «Коммунисты России», КПРФ и «Новые люди»), которые тоже говорили о демографии и различных семейных проблемах, в том числе о воспитании детей в духе традиционных ценностей. Но здесь на ответы давалось по три минуты, и между участниками даже завязался некий интерактив.

Подробнее — в материале «Традиционные агитационные ценности».