Традиционные агитационные ценности

Представители партий, участвующих в выборах в Госдуму, провели 31 августа первые телевизионные дебаты. Их темой стали демографическая политика в целом и меры поддержки семей с детьми в частности. В ходе стартового совместного телеэфира все партийцы отработали «обязательную программу», не пытаясь выйти за пределы своих электоральных групп, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Предвыборные дебаты на радио стартовали 25 августа, а утром 31 августа начались «совместные агитмероприятия» на телевидении. Первые раунды прошли в 7:05 на «Первом канале» и в 11:00 на Общественном телевидении России (ОТР).

На «Первом канале» выступили представители всех десяти партий—участниц выборов, которым дали по одной минуте для ответа на каждый из трех вопросов ведущего. Очередность выступлений определялась номером партии в избирательном бюллетене, но в следующих выпусках этот порядок будет меняться.

Темой дебатов стала демографическая политика и социальная поддержка населения.

В роли застрельщика на правах обладателя первого номера в бюллетене выступил заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» (ЕР) Андрей Исаев, который заверил, что в «Народной программе» его партии эта тема — главная и единороссы предлагают «десятки конкретных мер и решений», которые непременно будут реализованы. Он также напомнил, что исполнение социальных обязательств — это «принципиальная позиция Владимира Путина и его партии ЕР». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ процитировал программный тезис либерал-демократов «Россия больше, чем Москва», из которого следует, что меры господдержки семей с детьми должны быть одинаковыми для всех регионов. Заодно он заявил о необходимости поддерживать «русских не по крови, а по духу, а не детей мигрантов». А сопредседатель «Зеленых» Александра Кудзагова напомнила, что ее партия — единственная, выдвинувшая женщину во главе федерального списка (первую строчку в нем занимает депутат заксобрания Петербурга Марина Шишкина), а «кому, как не женщине, понимать, как действительно развивать демографическую ситуацию».

Прозвучали и более конкретные предложения. Например, депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин высказал мнение, что демографическую проблему не решить без всеобъемлющей модернизации экономики. Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, не забыв подчеркнуть, что его «партия настоящих коммунистов» идет на выборы «с программой за победу и Советский Союз», призвал решить проблему демографии массовым строительством бесплатного жилья «по-брежневски» и национализацией «по-ленински». А глава комитета Думы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) добавила в этот перечень еще и успешный опыт социальной политики в подмосковном совхозе имени Ленина, где «каждая вторая семья — многодетная».

Вице-спикер Думы Владислав Даванков («Новые люди») предложил в качестве одной из мер поддержки одиноких матерей создание алиментного фонда, «когда государство сначала взыскивает с должника, а ребенок и мама получают свои деньги вовремя». Ну а лидер Партии пенсионеров Эрик Праздников, как молодой отец, поделился трудным опытом оформления документов на младенца, из чего сделал логичный вывод, что начисление льгот и пособий должно быть автоматическим.

В дебатах на ОТР участвовали представители пяти партий (ЕР, «Зеленые», «Коммунисты России», КПРФ и «Новые люди»), которые тоже говорили о демографии и различных семейных проблемах, в том числе о воспитании детей в духе традиционных ценностей.

Но здесь на ответы давалось по три минуты, и между участниками даже завязался некий интерактив. Например, Нина Останина — единственная, кто посетил оба первых телеэфира,— несколько раз покритиковала «Народную программу» единороссов.

Главные задачи участников дебатов — удержать образ и дать конкретные сигналы целевым группам, говорит политтехнолог Евгений Минченко. По его оценке, «обязательную программу откатали» все представители парламентских партий, включая Андрея Исаева с заявлением о том, что ЕР — партия президента, и Нину Останину в «ностальгическом образе партработника конца 80-х». При этом избиратель ЛДПР «привык к интересному» и хочет более яркой и экспрессивной подачи, чем была у Леонида Слуцкого, а Михаил Делягин, напротив, был слишком напористым, хотя обычно стилистика «Справедливой России» «более мягкая и обволакивающая», рассуждает эксперт. «Такое впечатление, что ЛДПР и "Справедливая Россия" решили поменяться электоратами»,— заключает господин Минченко.

Ксения Веретенникова