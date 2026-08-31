Импорт бензина из Белоруссии в Россию достиг предела возможностей
По словам источника «Ъ» в отрасли, текущие объемы поставок бензина из Белоруссии в Россию уже близки к пределу возможностей белорусских НПЗ. При этом за 28 дней августа продажи белорусского бензина на российской бирже сократились примерно в четыре раза по сравнению с июлем, а среднесуточные поставки из республики снизились на 11,4%.
С начала перебоев с поставками топлива доля белорусского бензина на российском рынке выросла, однако точно оценить ее пока сложно. По данным собеседника «Ъ», в январе—мае белорусские НПЗ поставили в Россию около 290 тыс. тонн бензина, тогда как с июня по 26 августа объем достиг уже более 570 тыс. тонн.
Источник «Ъ» считает, что дальнейшее наращивание поставок из Белоруссии вряд ли возможно. Дополнительный фактор риска — плановый ремонт Новополоцкого НПЗ в сентябре, который может ограничить экспортные возможности республики.
В случае необходимости увеличить импорт бензина российский рынок сможет за счет морских поставок из стран дальнего зарубежья, отмечает собеседник «Ъ».
Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо уперлось в границы».
В 2026 году Россия столкнулась с дефицитом бензина, что заставило правительство и региональные власти принимать экстренные меры, включая разрешение на использование бензина стандарта «Евро-3». В июне того же года импорт бензина из Белоруссии достиг исторического максимума, составив 141 тыс. тонн за первые 25 дней месяца. С 1 по 22 мая 2026 года продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли до 17,34 тыс. тонн, тогда как годом ранее за тот же период этот показатель составлял всего 0,3 тыс. тонн.
В условиях возросшего спроса стоимость белорусского бензина АИ-92 с поставкой в Россию за неделю выросла на 6% к концу июня 2026 года, достигнув 127 тыс. руб. за тонну, а с начала мая увеличилась почти в 1,8 раза. Однако уже с 3 июля 2026 года объем реализации белорусского бензина на Петербургской бирже сократился в десятки раз, что было связано с полной реализацией июльских партий белорусскими НПЗ и невыгодностью биржевых торгов из-за ограничений на рост цен. В июле 2026 года вице-премьер Александр Новак поручил ежедневно мониторить ситуацию на рынке нефтепродуктов.
Сентябрь 2025 года отмечен существенным ростом железнодорожных поставок белорусского топлива в Россию, достигших 40–50 тыс. тонн, поскольку продавать его в РФ стало выгоднее из-за более низких внутренних цен. В начале октября 2025 года Александр Новак предлагал увеличить импорт белорусского бензина до 300 тыс. тонн в месяц, а президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре 2025 года заявлял, что белорусские НПЗ снабжают Киргизию после атак на российские топливно-энергетические объекты.