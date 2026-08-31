Импорт бензина из Белоруссии в Россию достиг предела возможностей

По словам источника «Ъ» в отрасли, текущие объемы поставок бензина из Белоруссии в Россию уже близки к пределу возможностей белорусских НПЗ. При этом за 28 дней августа продажи белорусского бензина на российской бирже сократились примерно в четыре раза по сравнению с июлем, а среднесуточные поставки из республики снизились на 11,4%.

С начала перебоев с поставками топлива доля белорусского бензина на российском рынке выросла, однако точно оценить ее пока сложно. По данным собеседника «Ъ», в январе—мае белорусские НПЗ поставили в Россию около 290 тыс. тонн бензина, тогда как с июня по 26 августа объем достиг уже более 570 тыс. тонн.

Источник «Ъ» считает, что дальнейшее наращивание поставок из Белоруссии вряд ли возможно. Дополнительный фактор риска — плановый ремонт Новополоцкого НПЗ в сентябре, который может ограничить экспортные возможности республики.

В случае необходимости увеличить импорт бензина российский рынок сможет за счет морских поставок из стран дальнего зарубежья, отмечает собеседник «Ъ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо уперлось в границы».