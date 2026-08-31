Продажи белорусского бензина на бирже в августе упали в четыре раза

Реализация белорусского бензина на Петербургской бирже 1–28 августа снизилась до 26,04 тыс. тонн, что примерно в четыре раза меньше, чем в июле (105,72 тыс. тонн), и в 3,5 раза меньше июньского показателя (90,9 тыс. тонн). Это следует из обзора Национального биржевого ценового агентства. Стоимость бензина производства белорусских НПЗ 28 августа составила 103,13 тыс. руб. за тонну.

За последнюю неделю августа реализация белорусского бензина на бирже активизировалась, говорится в обзоре. Продажи марки Аи-92 с базиса Смоленский 24–28 августа увеличились до 9,3 тыс. тонн, что более чем в два раза больше, чем неделей ранее. Но, отмечает агентство, на прошлой неделе на торгах не было предложений бензина с базиса станции Кола в Мурманской области, где ранее проходили сделки с бензином из Индии. Общие продажи бензина на бирже с 1 по 28 августа выросли на 9,7% месяц к месяцу, до 435,43 тыс. тонн. С начала года на торгах было реализовано 5,35 млн тонн бензина, что на 22,8% меньше, чем годом ранее.

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