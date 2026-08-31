Продажи белорусского бензина на бирже в августе упали в четыре раза
Реализация белорусского бензина на Петербургской бирже 1–28 августа снизилась до 26,04 тыс. тонн, что примерно в четыре раза меньше, чем в июле (105,72 тыс. тонн), и в 3,5 раза меньше июньского показателя (90,9 тыс. тонн). Это следует из обзора Национального биржевого ценового агентства. Стоимость бензина производства белорусских НПЗ 28 августа составила 103,13 тыс. руб. за тонну.
За последнюю неделю августа реализация белорусского бензина на бирже активизировалась, говорится в обзоре. Продажи марки Аи-92 с базиса Смоленский 24–28 августа увеличились до 9,3 тыс. тонн, что более чем в два раза больше, чем неделей ранее. Но, отмечает агентство, на прошлой неделе на торгах не было предложений бензина с базиса станции Кола в Мурманской области, где ранее проходили сделки с бензином из Индии. Общие продажи бензина на бирже с 1 по 28 августа выросли на 9,7% месяц к месяцу, до 435,43 тыс. тонн. С начала года на торгах было реализовано 5,35 млн тонн бензина, что на 22,8% меньше, чем годом ранее.
Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо уперлось в границы»
В июле 2026 года продажи бензина из Белоруссии на Петербургской бирже выросли на 16%, до 105,7 тыс. тонн, по данным Национального биржевого ценового агентства. Этот показатель был выше июньского уровня в 90,9 тыс. тонн. Однако к концу июля спрос на белорусское топливо на биржевых торгах снизился.
7 июля 2026 года вице-премьер Александр Новак поручил продолжать ежедневный мониторинг ситуации с топливом и принимать меры для недопущения сбоев в поставках. На фоне роста спроса и внеплановых ремонтов НПЗ на внутреннем рынке топлива с начала мая 2026 года наблюдался дефицит топлива, что привело к очередям на заправках и росту цен. Тогда же Петербургская биржа установила лимит на рост биржевых котировок топлива из Белоруссии в 0,01%.
Биржевые продажи бензина в России сокращались: в первой половине августа 2026 года они упали более чем на 60% в годовом выражении. Для стабилизации ситуации правительство снизило норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10% на период с 1 июля по 30 сентября 2026 года и разрешило выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».