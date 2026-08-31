Следственный комитет снял с Ильи Трабера обвинение в убийстве Александра Петрова
Следственный комитет России прекратил производство по делу в отношении одного из самых влиятельных петербургских бизнесменов Ильи Трабера. На днях его по состоянию здоровья освободили из столичного СИЗО «Лефортово», куда он был помещен в июне этого года. Господин Трабер обвинялся в причастности к убийству выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова, но доказательств этому следствие так и не нашло. Теперь бизнесмен имеет право на реабилитацию, в том числе на компенсацию за необоснованное уголовное преследование и время, проведенное в камере.
Тот факт, что Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование Ильи Трабера, известного в деловых кругах Санкт-Петербурга как Антиквар, “Ъ” подтвердил его адвокат Игорь Сочинянц. За несколько дней до этого бизнесмен был освобожден из-под ареста в «Лефортово». Это стало возможным после того, как его защита собрала все необходимые медицинские заключения, указывающие на неважное состояние здоровья 75-летнего доверителя.
Адвокат Сочинянц в разговоре с “Ъ” подчеркнул, что все обвинения были сняты с бизнесмена Трабера по реабилитирующим основаниям, поэтому он имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконным арестом и уголовным преследованием. Будет ли предприниматель заявлять соответствующие требования, адвокат сказать затруднился. От каких-либо других комментариев защита отказалась. Отметим, что помимо материальной компенсации реабилитация по уголовному делу предусматривает официальные извинения со стороны прокуратуры как представителя государства, публичные сообщения о реабилитации, а также восстановление в правах, утраченных при уголовном преследовании.
Подробнее — в материале «Антиквар не при делах».
Уголовное дело в отношении Ильи Трабера об убийстве Александра Петрова было возбуждено на основании показаний бывшего водителя бизнесмена Игоря Лыкова. В августе 2026 года стало известно, что Игорь Лыков работал водителем у господина Трабера около полутора лет, был осужден за мошенничество, а затем подписал контракт с Минобороны РФ. Находясь в плену в зоне боевых действий, Лыков дал интервью украинскому блогеру, в котором упомянул о работе с Трабером, а после обмена пленными дал показания российскому следствию.
Защита господина Трабера настаивала, что показания водителя были продиктованы местью за тюремный срок, и что Лыков винил Илью Трабера и Владимира Даниленко в своем уголовном преследовании. Басманный суд Москвы 17 июля 2026 года арестовал Илью Трабера, а также бывшего боксера Алисултана Надирбегова, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, бывшего делового партнера Трабера Владимира Даниленко и Саида Саладинова. По версии следствия, указанные лица в 2020 году убили выборгского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова.
Предполагаемый киллер застрелил Александра Петрова из снайперской винтовки у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области в октябре 2020 года. Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом. Он был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании, хотя завод сообщал, что Петров вышел из акционеров еще в 2012 году. В 2008 году власти Испании объявляли господина Трабера в розыск по делу «русской мафии», связав его с тамбовской ОПГ, но спустя десять лет Национальный суд королевства оправдал всех фигурантов.