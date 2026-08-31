Следственный комитет снял с Ильи Трабера обвинение в убийстве Александра Петрова

Следственный комитет России прекратил производство по делу в отношении одного из самых влиятельных петербургских бизнесменов Ильи Трабера. На днях его по состоянию здоровья освободили из столичного СИЗО «Лефортово», куда он был помещен в июне этого года. Господин Трабер обвинялся в причастности к убийству выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова, но доказательств этому следствие так и не нашло. Теперь бизнесмен имеет право на реабилитацию, в том числе на компенсацию за необоснованное уголовное преследование и время, проведенное в камере.

Тот факт, что Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование Ильи Трабера, известного в деловых кругах Санкт-Петербурга как Антиквар, “Ъ” подтвердил его адвокат Игорь Сочинянц. За несколько дней до этого бизнесмен был освобожден из-под ареста в «Лефортово». Это стало возможным после того, как его защита собрала все необходимые медицинские заключения, указывающие на неважное состояние здоровья 75-летнего доверителя.

Адвокат Сочинянц в разговоре с “Ъ” подчеркнул, что все обвинения были сняты с бизнесмена Трабера по реабилитирующим основаниям, поэтому он имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконным арестом и уголовным преследованием. Будет ли предприниматель заявлять соответствующие требования, адвокат сказать затруднился. От каких-либо других комментариев защита отказалась. Отметим, что помимо материальной компенсации реабилитация по уголовному делу предусматривает официальные извинения со стороны прокуратуры как представителя государства, публичные сообщения о реабилитации, а также восстановление в правах, утраченных при уголовном преследовании.

Подробнее — в материале «Антиквар не при делах».