На фестивале «Горький+» показали спектакль Саши Золотовицкого «Великолепный пингвин»

Драматург Алексей Житковский, чья пьеса стала основой постановки Саши Золотовицкого, начинает повествование с финала. Это как бы записки покойника, вспоминающего длинную (82 года) жизнь уже из небытия. Или с того света, существование которого отрицал Горький и в которое истово верил его приемный сын.

Посреди сцены стоит столбом открытый гроб, откуда, как из ниши, вещает смешной и одновременно величественный покойник: с наклеенными усами, сеточкой, имитирующей лысину, и в элегантном костюме. Это французский генерал Пешков, он же Залман Михайлович Свердлов, родной брат революционера Якова Свердлова. Перечислять его ипостаси, заслуги и истории можно почти бесконечно, часовой спектакль на это не претендует. Он разделен на «главки», названия которых высвечиваются на заднике.

Издали этот задник-экран то кажется «мятой бумагой», то напоминает французские шторы (ими задрапирован изнутри гроб). Художница Ольга Суслова работает в одно касание: остроумно и точно, как и все в этом спектакле-эскизе. Это первый показ, дальнейшая судьба его пока неясна. Но уже сейчас очевидно, что речь идет о современном типе театра, подающего ЖЗЛ скупыми условными средствами, но емко и без ощущения пыльной архаики. Так, что для зрителя давняя история созвучна с сегодняшним днем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Горькие дети».