Горькие дети
Спектакль «Великолепный пингвин» Саши Золотовицкого показали на фестивале «Горький+»
Кросс-жанровый мультимедийный фестиваль «Горький+» прошел в Москве в пятый раз. Большие площадки стали местом диалога главного пролетарского писателя с Шекспиром, Гоголем, Чеховым и Булгаковым. А на малых, в том числе на сцене Нового пространства Театра наций, развернулся проект «Дети Горького». Почему приемного сына писателя, Зиновия Пешкова, прозвали пингвином, выясняла Алла Шендерова.
Жизнь и смерть названого сына Горького разложена в спектакле на несколько актеров
Фото: Пресс служба фестиваля «Горький+»
«Любой религиозный ад меркнет по сравнению с тем, что сделал твой новый человек»,— примерно так пишет Зиновий в письме к Горькому, вернувшемуся в новый советский мир, создание которого он так бурно приветствовал.
Драматург Алексей Житковский, чья пьеса стала основой постановки Саши Золотовицкого, начинает повествование с финала. Это как бы записки покойника, вспоминающего длинную (82 года) жизнь уже из небытия. Или с того света, существование которого отрицал Горький и в которое истово верил его приемный сын.
Посреди сцены стоит столбом открытый гроб, откуда, как из ниши, вещает смешной и одновременно величественный покойник: с наклеенными усами, сеточкой, имитирующей лысину, и в элегантном костюме. Это французский генерал Пешков, он же Залман Михайлович Свердлов, родной брат революционера Якова Свердлова. Перечислять его ипостаси, заслуги и истории можно почти бесконечно, часовой спектакль на это не претендует. Он разделен на «главки», названия которых высвечиваются на заднике.
Издали этот задник-экран то кажется «мятой бумагой», то напоминает французские шторы (ими задрапирован изнутри гроб). Художница Ольга Суслова работает в одно касание: остроумно и точно, как и все в этом спектакле-эскизе.
Это первый показ, дальнейшая судьба его пока неясна. Но уже сейчас очевидно, что речь идет о современном типе театра, подающего ЖЗЛ скупыми условными средствами, но емко и без ощущения пыльной архаики. Так, что для зрителя давняя история созвучна с сегодняшним днем.
Три актера (Анатолий Григорьев, Илья Никулин, Сергей Кирпиченок) и одна актриса (Серафима Гощанская) изображают разные ипостаси героя, его биологическую семью, советских пролетариев и единственную дочь героя — Лизу. Сам Максим Горький появляется то как закадровый голос, то в виде большой картонной слезы или гигантского смазного сапога. А то вдруг и вовсе вещает из старого советского транзистора.
Все начинается в Нижнем, в первые годы XX века: о необычном человеке, заглянувшем в его печатную мастерскую, вспоминает маленький юркий Михаил Свердлов — глава большого еврейского семейства, согласившийся печатать прокламации. Он попал под обаяние писателя, одно время даже квартировавшего в его доме. Результат: обыски, аресты и тюремные сроки — не только Горького, но и «очарованных мальчиков», Залмана и Якова. Сосланный в Арзамас, Горький позвал к себе Залмана. Там, на читке пьесы «На дне жизни», его увидел приехавший из Москвы Немирович-Данченко, сразу оценивший чтецкий и музыкальный талант юноши, которому путь в Императорское училище был закрыт из-за его происхождения. Вот поэтому в сентябре 1902-го Залман Свердлов стал Зиновием Пешковым и с тех пор считал Максима Горького и его семью единственными своими родственниками. Можно было бы рассказать, как три артиста, лихо жонглируя ролями, перевоплощаются из Якова в Зиновия, потом в Михаила и обратно. Между ними — идеологическая пропасть: усланный Горьким в Европу от мобилизации Первой мировой, его приемный сын рано понял, что такое русская революция.
Не ставший из-за войны актером, попавший на фронт, но уже со стороны Франции, Зиновий, в стиле рассказов Гаршина, описывает в письме к Горькому, как был ранен, перевязал руку жгутом и так шел много километров. Руку ампутировали.
Потом было еще несколько войн, дипмиссий, травма ноги, после которой красавец Зиновий и получил прозвище Великолепный пингвин.
Судя по письмам, Максим Горький всю жизнь оставался для него путеводной звездой. К «дедушке на Капри» он возил и жену Лидию, и дочку Лизу, вышедшую замуж за секретаря советского посольства и в итоге прошедшую через репрессии.
Драматург Житковский тонко соединил письма, цитаты и комментарии, а режиссер Золотовицкий помог Серафиме Гощанской найти точную интонацию: вроде бы она держит дистанцию от своей героини, но мы чувствуем и горечь от ее поломанной жизни, и боль от разлуки с отцом. Собственно, в той же брехтовской, если углубляться в теорию театра, манере, существуют все исполнители. Вообще, это тот самый случай, когда говорится мало, но зритель понимает, как много за этим скрыто: ранних смертей, ложных очарований и поздних прозрений. И как все это абсурдно и одновременно знакомо: посреди сцены, в поставленном на попа гробу стоит лысый юноша. Красивый и нелепый, он прижимает к груди портрет Горького и православную икону. Именно так, по его желанию, похоронили Зиновия Пешкова.